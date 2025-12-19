🎥 Игроки «Барсы» протестировали инновационный продукт Nike. Оценили новинку высоко

На официальном ютуб-канале «Барселоны» появился ролик с загадочным названием: «Барселона» реагирует на последнюю инновацию Nike. Распаковка». Обложка еще более интригующая.

Фантазия поклонников «Барселоны» убежала далеко, реальность оказалась прозаичнее: Nike прислал каталонцам свой инновационный продукт – обувь, созданную на стыке спорта и нейронауки.

Подошву обуви оснастили подвижными узлами из пены, при ходьбе они стимулируют сенсорные зоны мозга. Разработчики уверяют, что такая технология поможет лучше чувствовать движение, фокусироваться и сохранять спокойствие.

В линейку вошли две модели в разных цветах – кроссовки и нечто, напоминающее тапки.

Именно такую модель прислали «Барсе», тестировать инновационный продукт спонсора клуб отправил Френки де Йонга, Алекса Бальде, Гави и Руни Бардагжи. Обувь футболисты, конечно, оценили очень высоко.

Бальде вынес вердикт: «Мне этот сюрприз очень понравился. Точно буду носить эту обувь. Уверен, что теперь на тренировках смогу лучше фокусироваться и быть эффективнее».

Новую разработку Nike с ноября тестируют в сборной Англии , местная пресса даже окрестила обувь «секретным оружием» «трех львов». А лучше всех о волшебных тапках сказал Томас Тухель:

«Мне сказали, что игроки смогут лучше сосредоточиться на собраниях, если будут носить эту обувь. Я мало что понял. Надеюсь, игроки в это верят. Возможно, главное, что футболисты верят в такой эффект. Но, честно, я не понимаю, какое научное обоснование у этой разработки».

В продажу продукт поступит только в январе. Сообщается, что кроссовки обойдутся в 150 долларов, а нейронаучные тапки – в 100 долларов.

Покупаем?