Если кто-то думал, что хотя бы ФИФА по достоинству оценит личные игровые достижения Рафиньи за 2025 год, то они явно ошиблись. Здесь бразилец даже не попал в команду года!

А вот и она.

Тайя Беллоли (жена Рафиньи) ясно дала понять в соцсетях, что ее вердикт ФИФА не устраивает.

«Они даже больше не скрывают этого!» – написала девушка в соцсетях.

«62 голевых действия и даже нет места в сборной года», – пишет девушка.

«Может, Рафинья – баскетболист?» – шутит Беллоли.

Возмущения просуществовали недолго – Тайя все удалила. Но это же не значит, что она не права.

