5 игроков «Барсы», которым есть что доказывать после провального класико

В класико «Барселона» была не в своей тарелке, упустила преимущество и в итоге проиграла матч. Очевидно, некоторые игроки «Барсы» должны улушчить свою игру, если «блауграна» хочет защитить титул.

Вот некоторые игроки, которые должны доказать болельщикам «Барсы», что они справятся с этой задачей.

Рафинья. В прошлом сезоне бразилец набил двузначное чилсо голов и результативных передач, но в этом ему не удается играть стабильно. В начале сезона он уже получил красную карточку и травму. Проблемы Рафиньи позволили Ламину Ямалю попасть в основу, и бразильцу пора что-то менять. Он нужен «Барсе», чтобы сделать шаг вперед.

Тер Стеген. Топ-вратарь пропустил 13 мячей в 14 матчах этого сезона. В прошлом чемпионате ему потребовалось 25 игр, чтобы пропустить столько мячей. Настораживает, что некоторые из голов немец пропустил из-за своих ошибок. Например, мог лучше справиться с одним из голов Беллингема. Немцу необходимо вернуться к своей лучшей форме как можно скорее.

Алекс Бальде. В этом сезоне защитник сделал всего одну передачу в 13 матчах. Это говорит о том, что его атакующая активность значительно снизилась по сравнению с прошлым чемпионатом. Возможно, это связано с тактикой Хави. Тем не менее, Бальде – тот игрок, у которого пока нет потолка.

Ферран Торрес. Испанец впечатляет в этом сезоне, особенно в Лиге чемпионов, где он забил дважды и сделал одну передачу в двух матчах. Однако в чемпионате Ферран не может похвастаться результативностью. За последние шесть матчей в чемпионате нападающий ни разу не забил и не ассистировал. Это должно измениться.

Ориоль Ромеу. Испанский полузащитник провел несколько впечатляющих матчей после перехода к каталонцам, но в последнее время его игра не приносит желаемых результатов. Именно поэтому в последних матчах Хави часто выпускает со скамейки. Можно сказать, что обувь Бускетса слишком велика для Ромеу. Он должен доказать обратное после класико.

Кого бы отметили еще?