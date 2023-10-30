«Барселона» изменила свою стратегию на январское окно. Каталонцам срочно нужен дополнительный игрок на одну из позиций

Так продолжаться не может.

В «Барселоне» решили, что клубу необходимо подписать нового футболиста зимой, потому что Ориоль Ромеу не может оставаться единственным опорником на оставшуюся часть сезона.

Изначально в январе «блауграна» планировала сосредоточиться на регистрации Витора Роке, но Деку заявлял, что это будет «трудно» из-за финансовых ограничений. Однако, похоже, новому спортдиру придется проявить творческий подход.

Relevo сообщает, что «Барса» хочет «срочно» организовать трансфер еще одного опорного полузащитника, чтобы составить конкуренцию Ромеу.

Бывший игрок «Жироны» и «Саутгемптона» хорошо начал сезон, но в последних матчах он принимал сомнительные решения, и его выход против «Реала» не улучшил ситуацию. В статье утверждается, что спортивный отдел уже изучает рынок в поисках потенциальных вариантов.

Также издание собрало статистику выступлений каталонцев с Ориолем в составе и без него.

В среднем «Барселона» забивает 2,9 гола за игру, когда опорника нет на поле, и 1,3 гола с ним. С пропущенными аналогичная ситуация: с Ромеу команда пропускает по одному голу за игру, тогда как без него это число падает до 0,6.

«Блаугране» нужно настоящее чудо, чтобы подписать нового игрока зимой, и наверняка это будет исключительно аренда. В этом сезоне клуб так и не смог достаточно сократить свою зарплатную ведомость, чтобы вписаться в лимит. Но в руководстве верят, что некоторые игроки пойдут на уступки, чтобы оказаться в «Барсе», как поступил Жоау Феликс.