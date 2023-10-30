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«Барселона» изменила свою стратегию на январское окно. Каталонцам срочно нужен дополнительный игрок на одну из позиций

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Так продолжаться не может.

В «Барселоне» решили, что клубу необходимо подписать нового футболиста зимой, потому что Ориоль Ромеу не может оставаться единственным опорником на оставшуюся часть сезона.

Изначально в январе «блауграна» планировала сосредоточиться на регистрации Витора Роке, но Деку заявлял, что это будет «трудно» из-за финансовых ограничений. Однако, похоже, новому спортдиру придется проявить творческий подход.

Relevo сообщает, что «Барса» хочет «срочно» организовать трансфер еще одного опорного полузащитника, чтобы составить конкуренцию Ромеу.

Бывший игрок «Жироны» и «Саутгемптона» хорошо начал сезон, но в последних матчах он принимал сомнительные решения, и его выход против «Реала» не улучшил ситуацию. В статье утверждается, что спортивный отдел уже изучает рынок в поисках потенциальных вариантов.

Также издание собрало статистику выступлений каталонцев с Ориолем в составе и без него.

В среднем «Барселона» забивает 2,9 гола за игру, когда опорника нет на поле, и 1,3 гола с ним. С пропущенными аналогичная ситуация: с Ромеу команда пропускает по одному голу за игру, тогда как без него это число падает до 0,6.

«Блаугране» нужно настоящее чудо, чтобы подписать нового игрока зимой, и наверняка это будет исключительно аренда. В этом сезоне клуб так и не смог достаточно сократить свою зарплатную ведомость, чтобы вписаться в лимит. Но в руководстве верят, что некоторые игроки пойдут на уступки, чтобы оказаться в «Барсе», как поступил Жоау Феликс.

6 комментариев

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Hasan_072
Изначально понятно было что он не уровень Барсы.
Естественно второго Бускетса не будет, надо поискать более менее похожего или же перестраивать схему игры
+5
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Алексей Т
Romeu это просто дно🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ даже для замены, лучше бы вместо 3,5м трансфера дали зп в аренду кому-то например Джану из Боруссии
+3
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+3
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Артём Толоконников
Ответ Alibaba51
А Гюндоган, Де Йонг, Гави не могут сыграть опорника?
Видимо нет, если бы могли, то играли
+1
0
+1
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Alibaba51
А Гюндоган, Де Йонг, Гави не могут сыграть опорника?
0
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ljolik888
Зимой подписать или взять в аренду хорошего опорника почти не возможно . А брать ради конкурента - игрока не намного лучше не стоит . Так что здесь должно произойти чудо .в первую очередь Роке и если что менять схему Гави , ДеЙонг или Гюндаган смогут играть ниже .
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Прошлтт Рооллшг
А почему Марк Касадо не играет ?
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