Фанаты «Барсы» выбрали лучший состав на класико. Сомнения только в полузащите – какие идеи у вас?
Уже сегодня состоится главный матч Ла Лиги, в котором «Реал Мадрид» и «Барселона» вновь сразятся за первенство.
В пятницу Хави получил большое подспорье: пять травмированных игроков вернулись к тренировкам. Тем не менее, в плане выбора стартового состава Хави еще предстоит принять несколько важных тактических решений.
Болельщики «Барсы» определились с тем, как должен выглядеть стартовый состав команды. Роль правого защитника отдают все же Жоау Кансело, а не Рональду Араухо. На позиции форварда фанаты каталонцев хотят видеть Роберта Левандовского, несмотря на совсем недавнее возвращение после травмы.
💭: «Канселу, Араухо, Иньиго, Бальде; Фермин, Гюндо, Гави; Ямал, Левандовски, Феликс».
💭: «Тер Стеген; Канселу, Араухо, Кристенсен, Бальде; Гави, Ромеу, Гюндоган; Ямаль, Левандовски, Феликс».
💭: «Ромеу нужен для стабильности в полузащите и нейтрализации Беллингема». Ферран, Рафинья и Фермин – идеальные замены для того, чтобы перевернуть игру.
💭: «Тер Стеген; Канселу, Араухо, Иньиго, Бальде; Фермин, Гави, Гюндоган; Ямаль, Левандовски, Феликс».
Вот как выглядит состав, выбранный болельщиками:
У вас есть варинат лучше – предлагайте в комментариях.
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