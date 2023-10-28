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Фанаты «Барсы» выбрали лучший состав на класико. Сомнения только в полузащите – какие идеи у вас?

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Уже сегодня состоится главный матч Ла Лиги, в котором «Реал Мадрид» и «Барселона» вновь сразятся за первенство.

В пятницу Хави получил большое подспорье: пять травмированных игроков вернулись к тренировкам. Тем не менее, в плане выбора стартового состава Хави еще предстоит принять несколько важных тактических решений.

Болельщики «Барсы» определились с тем, как должен выглядеть стартовый состав команды. Роль правого защитника отдают все же Жоау Кансело, а не Рональду Араухо. На позиции форварда фанаты каталонцев хотят видеть Роберта Левандовского, несмотря на совсем недавнее возвращение после травмы.

💭: «Канселу, Араухо, Иньиго, Бальде; Фермин, Гюндо, Гави; Ямал, Левандовски, Феликс».

💭: «Тер Стеген; Канселу, Араухо, Кристенсен, Бальде; Гави, Ромеу, Гюндоган; Ямаль, Левандовски, Феликс».

💭: «Ромеу нужен для стабильности в полузащите и нейтрализации Беллингема». Ферран, Рафинья и Фермин – идеальные замены для того, чтобы перевернуть игру.

💭: «Тер Стеген; Канселу, Араухо, Иньиго, Бальде; Фермин, Гави, Гюндоган; Ямаль, Левандовски, Феликс».

Вот как выглядит состав, выбранный болельщиками:

У вас есть варинат лучше – предлагайте в комментариях.

5 комментариев

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messi_leo
Ответ predMBAPPE
уже плевать на фанов Мадрида, не говорю про одарённых, свои собственные болелы уже головой тронулись, ради плюсиков друг друга минусами тшпокают, после этого вы ещё что то за Мадрид будете говорить?! позорище с ± рычагом в тоннеле!
не совсем понял о чем ты?
+1
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Rail Ragimkhanov
А при чем тут Реал ?
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Catalonia is the independent republic
Можно Канселу и Араухо на один фланг поставить...Как в свое время Дани Алвеса и Абидаля выпускали на один фланг в Класико..
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