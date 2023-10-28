У Хави есть план по нейтрализации Беллингема. Кто будет играть против него?
Хави создает персональный план по нейтрализации Джуда Беллингема, сообщает Дидак Пейрет из Sport.
Скорее всего, эта задача будет поручена Ориолю Ромеу. Испанский полузащитник проделал аналогичную работу в предсезонке, когда не позволил Беллингему наносить много ударов – тогда каталонцы победили 3:0.
Однако это не предсезонная игра, и перед Ромеу будет стоять, возможно, сложнейшая задача в карьере, учитывая разницу в возрасте.
Беллингем забил почти половину всех голов «Реала» в этом сезоне (11 голов и три голевые передачи в 12 матчах). Тем не менее, Хави разрабатывает план по предотвращению голевых угроз со стороны «Реала» и совсем скоро мы его увидим.
4 комментария