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У Хави есть план по нейтрализации Беллингема. Кто будет играть против него?

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Хави создает персональный план по нейтрализации Джуда Беллингема, сообщает Дидак Пейрет из Sport.

Скорее всего, эта задача будет поручена Ориолю Ромеу. Испанский полузащитник проделал аналогичную работу в предсезонке, когда не позволил Беллингему наносить много ударов – тогда каталонцы победили 3:0.

Однако это не предсезонная игра, и перед Ромеу будет стоять, возможно, сложнейшая задача в карьере, учитывая разницу в возрасте.

Беллингем забил почти половину всех голов «Реала» в этом сезоне (11 голов и три голевые передачи в 12 матчах). Тем не менее, Хави разрабатывает план по предотвращению голевых угроз со стороны «Реала» и совсем скоро мы его увидим.

Oriol Romeu: “Es un lujo estar en el centro del campo del Barça”

4 комментария

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Konstantin_Glebov
Ну да, Беллингем реальная угроза
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инна витенберг
Хави это же преступление по отношению к барсе. Он еле ходит не то что бегает. Готов ли будеш ты принять все притензии к такому решению или опять у нас много травмированных много молодежи надо играть лучше. А не лучше будет помохать рукой барсе
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Umar Yunuszoda
Сын Негрейра играет против Беллингем
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predMBAPPE
Ромеу усыпит бдительность а Гави с головы вынесет вперёд ногами)))
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