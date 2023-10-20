😰 Нико Уильямса не будет в «Барселоне»? «Атлетик» спешно продлевает контракт с юной звездой
«Атлетик Бильбао» планирует подписать новый контракт с Нико Уильямсом, сообщает журналист Mundo Deportivo Габриэль Санс.
Любопытно, что сумма отступных за полузащитника составит всего €50 млн, что не исключает его возможный переход в «Барселону».
Однако план «Барсы» заключался в том, чтобы подписать игрока в качестве свободного агента будущим летом, что будет невозможно, если игрок продлит контракт с клубом.
Слухи о возможном переходе Уильямса в «Барселону» появились несколько недель назад, когда появились разговоры о его дружбе с Гави и Ламином Ямалем.
Нико оформил 5 голевых передач в текущем сезоне, а также отличился голом за сборную в матче против Грузии.
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