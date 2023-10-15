«Я не мог позволить себе неуважительно относиться к футболу». Умтити объяснил, почему отказался от предложений из Саудовской Аравии

Четкая позиция.

В интервью Le Quotidien du Sport экс-защитник «Барселоны» Самюэль Умтити объяснил, почему он не согласился на переезд в Саудовскую Аравию, несмотря на многочисленные предложения.

Карьера французского защитника пошла на спад к третьему сезону в каталонском клубе из-за катастрофического количества травм. В 2022 году Умтити решил принять новый вызов и отправился в «Лечче», чтобы доказать, что его еще рано списывать со счетов.

В итоге он отлично провел сезон в Италии, а «Лечче» очень хотел сохранить защитника. Однако Умтити решил вернуться в родную Францию и отправился в «Лилль», несмотря на очень соблазнительные предложения из Саудовской Аравии. Свое решение он объяснил просто:

«После всего, что я пережил за последние четыре года, я не мог позволить себе неуважительно относиться к футболу. Поэтому я вернулся во Францию, чтобы продолжать работать, прогрессировать и играть в Европе.

Конечно, мне бы очень хотелось вернуться в «Лион» [клуб детства Умтити]. У нас были контакты, но в конце концов я перешел в клуб, который хотел меня больше всего, и я очень счастлив здесь».

Похвальное отношение, ничего не скажешь.