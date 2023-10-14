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«Такому не научат в другом месте»: Фермин Лопес рассказал, что отличает выпускников Ла Масии от других футболистов «Барсы»

Фермин Лопес Фермин Лопес
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Ла Масия славится своими выпускниками. В нынешнем составе «Барсы» блистают сразу несколько игроков, прошедших через академию «блауграны».

Фермин Лопес, один из таких футболистов, рассказал, что отличает выпускников Ла Масии от других игроков «Барсы»:

«Все дело в ДНК «Барсы». Ведь в конечном итоге тренеры помогают нам попасть в первую команду. Они учат нас тому, как тренируется основа «Барселоны», по каким моделям они работают, как обращаются с мячом. Такому тебя не научат ни в одном другом месте».

Фермин также рассказал, почему выбрал Ла Масию:

«Я был кулес с тех пор, как себя помню. Моими кумирами были Месси и Иньеста. Я всегда носил футболку «Барсы». И когда мне представился такой шанс, первым ответом было «да»!

Сейчас я играю бок о бок с великими игроками. Первые мои эмоции можно описать простым «вау». Я попал в одну раздевалку с игроками, которые являются лучшими в мире. Сначала мне было трудно, но когда я выходил на поле, не обращал на сложности внимания, я был сосредоточен на футболе».

В этом сезоне Лопес провел за основу «блауграны» шесть игр. В матче с «Мальоркой» юноша сумел забить.

Как думаете, сможет ли Фермин закрепиться в первой команде?

2 комментария

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EvilEmpress
Парень невероятно талантлив! Дебютная игра и сразу показал себя (1+1 против Реала) + в регулярке тоже хорошо себя показывает, Хави выделял его неоднократно. Я не понимаю почему появляются новости, что клуб хочет купить ЦАП! Контракт до 2028 года...
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Barcelona 4ever
Находясь с такими игроками, это не просто "вау", это невозможно описть даже словами. Это как если бы я находился с такими людьми как Илон Маск, Джефф Безос, Билл Гейтс и т.д.
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