«Такому не научат в другом месте»: Фермин Лопес рассказал, что отличает выпускников Ла Масии от других футболистов «Барсы»

Ла Масия славится своими выпускниками. В нынешнем составе «Барсы» блистают сразу несколько игроков, прошедших через академию «блауграны».

Фермин Лопес, один из таких футболистов, рассказал, что отличает выпускников Ла Масии от других игроков «Барсы»:

«Все дело в ДНК «Барсы». Ведь в конечном итоге тренеры помогают нам попасть в первую команду. Они учат нас тому, как тренируется основа «Барселоны», по каким моделям они работают, как обращаются с мячом. Такому тебя не научат ни в одном другом месте».

Фермин также рассказал, почему выбрал Ла Масию:

«Я был кулес с тех пор, как себя помню. Моими кумирами были Месси и Иньеста. Я всегда носил футболку «Барсы». И когда мне представился такой шанс, первым ответом было «да»!

Сейчас я играю бок о бок с великими игроками. Первые мои эмоции можно описать простым «вау». Я попал в одну раздевалку с игроками, которые являются лучшими в мире. Сначала мне было трудно, но когда я выходил на поле, не обращал на сложности внимания, я был сосредоточен на футболе».

В этом сезоне Лопес провел за основу «блауграны» шесть игр. В матче с «Мальоркой» юноша сумел забить.

Как думаете, сможет ли Фермин закрепиться в первой команде?