«Роналдиньо, Месси...Ламин». Легенда «Барсы» объяснил, почему Ямаль так хорош

У Ламина Ямала сказочный старт в первой команде «Барселоны». В 16 лет он регулярно выходит на поле под руководством Хави и бьет рекорды.

В течение последних шести месяцев игроки и тренеры осыпают жемчужину «Ла Масии» похвалами. Бывший защитник каталонцев, а ныне тренер молодежной команды Рафа Маркес присоединяется:

«Ламин принадлежит к группе одаренных детей, которые обладают врожденным талантом и, независимо от возраста, могут конкурировать в любой возрастной категории и приносить пользу.

Рональдиньо, Месси... Ламин может стать следующим. У него есть все качества, но нужно быть осторожным, потому что он еще ребенок».