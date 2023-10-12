Ферран не стал повторять ошибок Бальде: испанец признался в любви Тейлор Свифт💙💙💙

Явно приобрел несколько тысяч новых фанатов.

Вы наверняка слышали про историю с голосованием за победителя премии Golden Boy-2023 – лучшему молодому игроку года в Европе до 21 года от итальянского издания Tuttosport.

Награду получил Джуд Беллингем, причем во многом благодаря Тейлор Свифт.

Конкурент Алекс Бальде сам все испортил, когда в мае сказал: «Нет, я не слушаю Тейлор Свифт. Мне не нравятся ее песни».

После этого поклонники Тейлор обнаружили такого публичного хейтера и стали активно голосовать за англичанина. «Свифтисы! Не позволим этому парню выиграть Golden Boy! Голосуйте за Джуда Беллингема!», – взбодрились фаны в соцсетях.

Меньше чем через сутки Беллингем дошел до 86% голосов, хотя до такого флэшмоба у него было около 30 процентов.

Со временем поклонники Тейлор Свифт успокоились, доля голосов за Бальде подросла (с 10,7% до 27,5), но Беллингема уже было не догнать.

А вот одноклубник Бальде Ферран Торрес не стал повторять ошибок товарища, признавшись в любви к творчеству Свифт. Испанец даже назвал свою любимую песню американской певицы - Blank Space.

Интересно, насколько тысяч вырос инстаграм Торреса после публикации его слов🤦🏼‍♂️