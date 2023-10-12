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Ферран не стал повторять ошибок Бальде: испанец признался в любви Тейлор Свифт💙💙💙

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Явно приобрел несколько тысяч новых фанатов.

Вы наверняка слышали про историю с голосованием за победителя премии Golden Boy-2023 – лучшему молодому игроку года в Европе до 21 года от итальянского издания Tuttosport.

Награду получил Джуд Беллингем, причем во многом благодаря Тейлор Свифт.

Конкурент Алекс Бальде сам все испортил, когда в мае сказал: «Нет, я не слушаю Тейлор Свифт. Мне не нравятся ее песни».

После этого поклонники Тейлор обнаружили такого публичного хейтера и стали активно голосовать за англичанина. «Свифтисы! Не позволим этому парню выиграть Golden Boy! Голосуйте за Джуда Беллингема!», – взбодрились фаны в соцсетях.

Меньше чем через сутки Беллингем дошел до 86% голосов, хотя до такого флэшмоба у него было около 30 процентов.

Со временем поклонники Тейлор Свифт успокоились, доля голосов за Бальде подросла (с 10,7% до 27,5), но Беллингема уже было не догнать.

А вот одноклубник Бальде Ферран Торрес не стал повторять ошибок товарища, признавшись в любви к творчеству Свифт. Испанец даже назвал свою любимую песню американской певицы - Blank Space.

Интересно, насколько тысяч вырос инстаграм Торреса после публикации его слов🤦🏼‍♂️

10 комментариев

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Ansu Fati
Без ума от творчества Тейлор Свифт. Фантастическая певица! Ни дня не могу прожить без ее песен!

Куда подъезжать за наградой Golden Boy?))
+14
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+14
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Злобный Конь
Тейлор хорошенькая.
+2
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+2
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TravenS
Так и не понял, что в ней особенного)
+2
-2
0
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xDe xDe
Ну, справедливости ради, если выбирать между Беллингемом и Бальде - каталонца выбрать трудно, если не быть предвзятым. Однако, комент здесь захотелось оставить по другой причине: честно говоря, меня сильно напрягают нынешние тенденции, что толпа слепого фанатья может хоть на что-то и как-то влиять. Ало, здесь про футбол - при чём тут вообще, на***, Тейлор Свифт?
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KoKoc769
Ответ Злобный Конь
Тейлор хорошенькая.
Скорее симпатичная. Плюс очень богатая.))
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Ape1sin
Ответ calamitas
«Не знаю кто такая тейлор свифт» тут ключевое. Почему незнающие люди решают, что могут высказывать своё мнение в формате «явно не из-за неё»? У Свифт огромная армия фанатов, она на уровне Пугачевой и Ротару вместе взятых в 90ых или Гагариной, Билана и Лазарева сейчас. И именно её фанаты сделали победу Джуду и им неважно, какой у него уровень футбола.
уууу, батенька... не знающие что? реально, неважно какой у него уровень, главное сколько поклонников у певички? представь,что ты выбирал лаурета голден бой сегодня, вот скажи, беспристрастно, Биленгем или Бальде? и ещё, вторя твои слова, а как ты можешь высказывать своё мнение об уровне понимания футбола всей "огромной армии фанатов" певички? поклонник и малолетний дебил это два не самых близких понятия, не многие нормальные поклонники кого-либоб полезут в голосование в котором не смыслят. а если смыслят то не будут голосовать как толпа.
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Роман Миловидов
Ответ Ярик01
Никогда её не слышал, тут посмотрел видео, "этот стон у нас песней зовется". Ладно сама девка для молодёжи дюже дрочибельна, но вот как такое может быть любимой песней.
Вкусовщина. И стон, и дрочибельность. Но поёт она хорошо, пусть и попсу на стразах.
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