FC BARCELONA
Блог

Месси может остаться на несколько месяцев без футбола. Вполне вероятно, что его могут отдать в аренду в «Барселону»

Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
Ла Лига Ла Лига
МЛС МЛС
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Игроку понадобится практика.

По данным журналиста Diario Sport Хосепа Капдевилы, «Барселона» внимательно следит за ситуацией с Лео Месси в «Интер Майами».

В клубе прекрасно понимают, что смогут сделать предложение по аренде аргентинца, если клуб МЛС не попадет в плей-офф.

Со стороны «Барсы» пока не было никаких движений. Однако уже в ближайшие дни ситуация может измениться.

Следующая игра «Интер Майами» состоится в воскресенье, 8 октября, и именно тогда команда, принадлежащая Дэвиду Бекхэму, может потерять последние шансы на выход в плей-офф.

И «Барса», и «Интер Майами» заинтересованы в организации чествования легендарного аргентинца. Неизвестно, согласится ли «Майами» отправить 36-летнего футболиста в аренду для этой цели.

Если команда MLS не выйдет в плей-офф, Месси останется без игрового времени на клубном уровне с конца октября по февраль, не считая товарищеских матчей.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Смолин
бред
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Месси в шоке в какой дыре. Во время паузы возможно рассматривает себе клубишко посерьёзнее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий