Месси может остаться на несколько месяцев без футбола. Вполне вероятно, что его могут отдать в аренду в «Барселону»

Игроку понадобится практика.

По данным журналиста Diario Sport Хосепа Капдевилы, «Барселона» внимательно следит за ситуацией с Лео Месси в «Интер Майами».

В клубе прекрасно понимают, что смогут сделать предложение по аренде аргентинца, если клуб МЛС не попадет в плей-офф.

Со стороны «Барсы» пока не было никаких движений. Однако уже в ближайшие дни ситуация может измениться.

Следующая игра «Интер Майами» состоится в воскресенье, 8 октября, и именно тогда команда, принадлежащая Дэвиду Бекхэму, может потерять последние шансы на выход в плей-офф.

И «Барса», и «Интер Майами» заинтересованы в организации чествования легендарного аргентинца. Неизвестно, согласится ли «Майами» отправить 36-летнего футболиста в аренду для этой цели.

Если команда MLS не выйдет в плей-офф, Месси останется без игрового времени на клубном уровне с конца октября по февраль, не считая товарищеских матчей.