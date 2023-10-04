Гол «Барселоны» - это не только счастье Феррана, но и горе Ромариу Баро. Его реакция еще долго будет в памяти зрителей 😭
Ферран Торрес триумфально заменил Роберта Левандовского, став автором единственного и победного мяча в матче «Барселоны» с «Порту».
Но этого б не случилось, если бы не ужасная ошибка футболиста «Порту» - Ромариу Баро фактически отдал предголевую передачу...
Ферран в свою очередь жестоко наказал португальцев, а реакция провинившегося соперника стала главным эпизодом матча.
Так выглядит трагедия.
Что бы вы сказали ему на месте тренера?
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