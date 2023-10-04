Гол «Барселоны» - это не только счастье Феррана, но и горе Ромариу Баро. Его реакция еще долго будет в памяти зрителей 😭

Ферран Торрес триумфально заменил Роберта Левандовского, став автором единственного и победного мяча в матче «Барселоны» с «Порту».

Но этого б не случилось, если бы не ужасная ошибка футболиста «Порту» - Ромариу Баро фактически отдал предголевую передачу...

Ферран в свою очередь жестоко наказал португальцев, а реакция провинившегося соперника стала главным эпизодом матча.

Так выглядит трагедия.

Что бы вы сказали ему на месте тренера?