FC BARCELONA
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Выбрал неправильный клуб. Испанский инсайдер объяснил, почему «Барселона» все еще заинтересована в Сантосе

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Упустили зимой.

Андрей Сантос до сих пор не вышел на поле в составе «Ноттингем Форест», где он играет в рамках аренды из «Челси», но «Барселона» все равно очень заинтересована в игроке. Каталонцы надеются переманить его при первой возможности.

По мнению Мигеля Санса из Diario Sport, «Барселона» нацелилась на него по двум основным причинам:

1. Они считают его неограненным алмазом, который можно превратить в топ-игрока. «Барса» делала это на протяжении многих лет со многими игроками: Педри, Гави, Ансу Фати и теперь с Ламином Ямалем.

2. «Барселона» считает, что Сантос выбрал неправильный клуб, решив перейти в «Челси». Уже появились разговоры о том, что в Лондоне ему нет места, а переезд в «Форест» не продумали до мелочей.

В январе «Васко да Гама» получил за хавбека 12,5 млн евро. Полузащитник талантлив и хорошо технически оснащен. Таким образом, «Челси» может легко удвоить или утроить инвестиции, если решится на продажу сейчас. Но это вряд ли возможно в случае с капитаном олимпийской сборной Бразилии.

2 комментария

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Данил Луговский
Ответ Кёртис Страйкер
Фати пря топище, ага
Ошибка его была, в том что не сделал операцию. До травмы стабильно набирал очки по г+п. А этот перешел в чехарду, плюс даже в аренде не играет
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Кёртис Страйкер
Фати пря топище, ага
+1
-1
0
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