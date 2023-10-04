Выбрал неправильный клуб. Испанский инсайдер объяснил, почему «Барселона» все еще заинтересована в Сантосе

Упустили зимой.

Андрей Сантос до сих пор не вышел на поле в составе «Ноттингем Форест», где он играет в рамках аренды из «Челси», но «Барселона» все равно очень заинтересована в игроке. Каталонцы надеются переманить его при первой возможности.

По мнению Мигеля Санса из Diario Sport, «Барселона» нацелилась на него по двум основным причинам:

1. Они считают его неограненным алмазом, который можно превратить в топ-игрока. «Барса» делала это на протяжении многих лет со многими игроками: Педри, Гави, Ансу Фати и теперь с Ламином Ямалем.

2. «Барселона» считает, что Сантос выбрал неправильный клуб, решив перейти в «Челси». Уже появились разговоры о том, что в Лондоне ему нет места, а переезд в «Форест» не продумали до мелочей.

В январе «Васко да Гама» получил за хавбека 12,5 млн евро. Полузащитник талантлив и хорошо технически оснащен. Таким образом, «Челси» может легко удвоить или утроить инвестиции, если решится на продажу сейчас. Но это вряд ли возможно в случае с капитаном олимпийской сборной Бразилии.