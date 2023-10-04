Жоан Лапорта из-за опасений за собственную жизнь был вынужден отказаться от самолета, чтобы добраться на матч с «Порту»

Президент прислушался к мнению врачей.

В среду вечером «Барсе» предстоит непростой матч в Португалии - команда Хави отправится в гости к «Порту». На трибунах будет присутствовать и президент клуба Жоан Лапорта, вот только этот выезд займет у него намного больше времени, чем обычно.

Дело в том, что Лапорта сначала отправился на поезде в Мадрид, а оттуда уже на машине доехал до самого Порту.

Врачи настоятельно рекомендуют президенту «Барсы» сократить количество перелетов из-за его состояния здоровья.