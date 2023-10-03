🤔 «Когда я впервые встретил Гвардиолу, он запретил мне ездить на «Феррари». И что я сделал?» Ибрагимович вспоминает свой 2008-й

В период с 2008 по 2012 год, когда Пеп Гвардиола тренировал «Барселону», игрокам запрещалось приезжать на тренировки на «Феррари». Однако есть один шведский футболист, решивший, что к нему это не относится.

«Когда я впервые встретил Пепа Гвардиолу, он сказал мне: помни, игроки сюда не приезжают на «Феррари». Что я сделал? Конечно. Я приехал на своем гребанном «Феррари», - признался Златан в интервью Пирсу Моргану.

Добавим, что о сложных отношениях Ибрагимовича и Гвардиолы известно уже не первый год.

В книге «Я - Златан» Ибрагимович назвал Гвардиолу «бесхребетным трусом», обвинив его в поражении «Барсы» от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Гвардиола уставился на меня, и я потерялся. Я подумал: «Какого черта он чешет голову, если он лысый!?» Я крикнул: «У тебя нет никаких волос!» А еще добавил: «Ты можешь пойти к черту!» Возможно, вы подумали, что Гвардиола ответил мне, но нет. Он бесхребетный трус», - написал Ибрагимович.