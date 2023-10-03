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🤔 «Когда я впервые встретил Гвардиолу, он запретил мне ездить на «Феррари». И что я сделал?» Ибрагимович вспоминает свой 2008-й

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В период с 2008 по 2012 год, когда Пеп Гвардиола тренировал «Барселону», игрокам запрещалось приезжать на тренировки на «Феррари». Однако есть один шведский футболист, решивший, что к нему это не относится.

«Когда я впервые встретил Пепа Гвардиолу, он сказал мне: помни, игроки сюда не приезжают на «Феррари». Что я сделал? Конечно. Я приехал на своем гребанном «Феррари», - признался Златан в интервью Пирсу Моргану.

Ibrahimovic carga contra Guardiola y cuenta por qué fue un problema para él

Добавим, что о сложных отношениях Ибрагимовича и Гвардиолы известно уже не первый год.

В книге «Я - Златан» Ибрагимович назвал Гвардиолу «бесхребетным трусом», обвинив его в поражении «Барсы» от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Гвардиола уставился на меня, и я потерялся. Я подумал: «Какого черта он чешет голову, если он лысый!?» Я крикнул: «У тебя нет никаких волос!» А еще добавил: «Ты можешь пойти к черту!» Возможно, вы подумали, что Гвардиола ответил мне, но нет. Он бесхребетный трус», - написал Ибрагимович.

2 комментария

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Altim
Да? А вот до этого была инфа, что он послушался Гвардиолу и не приезжал больше на Феррари. А тут задним числом типа крутой снова стал)
+3
0
+3
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Hella black
- Каким, на ваш взгляд, будет результат?

– Только бог знает.

– Ну, с ним тяжело поговорить.

– Вы сейчас с ним говорите. Ха-ха, – сказал Ибрагимович.
0
0
0
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