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Гави неожиданно ворвался в игру местных детей на футбольной коробке. Поблажек никто не получил

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Без скидок на возраст.

Гави разрывает не только в официальных матчах Ла Лиги. На днях он решил продемонстрировать свои умения барселонским детишкам, которые поначалу даже не знали, что к ним присоединилась звезда мирового футбола.

Зять полузащитника «Барсы» Хави Бегинес выложил в свои соцсети видео, где Гави, прикрыв лицо, забежал на самую обычную футбольную коробку в районе Бон Пастор на окраине столицы Каталонии. Как только игрок «блауграны» раскрыл свою личность, дети не могли поверить, что перед ними стоит известный на весь мир футболист.

Гави не стал делать поблажки ребятам, несмотря на их юный возраст, и показал настоящий класс под взглядами удивленных наблюдателей, без трудов забив несколько голов. 

Естественно, никто не смог потягаться с профессиональным игроком, но барселонские ребята наверняка запомнят этот день на всю жизнь. Особенно тот парнишка, которому полузащитник отдал ассист.

Гави сумасшедший на поле, но в сердце у него только добро 💙❤️

7 комментариев

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Real Madrid 04
Ответ reDShuhov
ну с детишками и я во дворе так же как Гави играл... в чем прикол-то?
Прикол в том, что ты не Гави!
+15
-1
+14
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tnec
-Да он же чеканить не умеет . Сказал бы Царь
+7
0
+7
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reDShuhov
ну с детишками и я во дворе так же как Гави играл... в чем прикол-то?
+5
-1
+4
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Iamliam
Хорошо что никого не сломал! ))
+4
-1
+3
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