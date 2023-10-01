Фермин Лопес внезапно ворвался в состав «Барсы» – его ценят за 2 качества, одно из которых важно для Хави с первого сезона

«Барселона» ценит Фермина Лопеса за его профессионализм и поставленный удар, сообщает корреспондент Mundo Deportivo Роджер Торелло.

Последнее качество делает его одним из лучших полузащитников в сегодняшней «Барсе». Педри также способен наносить качественные удары, в том числе и дальние, но Фермин делает это лучше.

Восходящий талант «Барсы» ворвался в состав первой команды этим летом. Вскоре после этого он забил потрясающий гол в ворота мадридского «Реала». Несколько дней назад он отличился в матче с «Мальоркой», а в пятницу был близок к тому, чтобы поразить ворота «Севильи».

В прошлом сезоне 20-летний хавбек забил 12 голов в 40 матчах за «Линарес», выступая на правах аренды – и это весьма впечатляющие цифры для атакующего полузащитника.

Уже в первый сезон Хави в «Барсе» стало понятно, что для него важно иметь в команде забивного полузащитника. Наконец-то появился подходящий кандидат.