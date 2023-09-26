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Фанаты «Барсы» против, чтобы в обмене Феликса участвовал раскрывшийся игрок. «Он может то, чего не может никто»

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Жоау Феликс Жоау Феликс
Ферран Торрес Ферран Торрес
Футбол Футбол

Как сообщалось ранее, «Барселона» не против, чтобы Жоау Феликс остался в клубе следующим летом. Однако каталонцы не могут заплатить «Атлети» 80 млн евро за игрока.

Поэтому они рассматривают возможность обмена, включая Ансу Фати или Феррана Торреса. Немалая часть болельщиков не хочет, чтобы кто-то из них уходил. Вот как выглядит самый залайканный комментарий:

«Ферран Торрес – джокер, он может сыграть в любом месте передней тройки, чего не может сделать никто.

Поэтому обменять Торреса на Феликса – это все равно что продать трех игроков за одного. Примечание: это не значит, что я против Феликса, а только против его замены на другого игрока».

И, похоже, он совершенно прав. Ферран – универсальный нападающий. Раньше у Торреса были проблемы с завершением, но после упорной работы над психикой и физической формой этим летом он стал выглядеть гораздо лучше.

Более того, он уже забил три гола в пяти матчах Ла Лиги. Для сравнения, в прошлом сезоне он забил всего четыре гола в 33 матчах.

3 комментария

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Александр Опёнышев
Джокер курильщика
Он в равной степени может оказаться как тузом, так и валетом
+3
0
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UnforgivenX2
Ответ Александр Опёнышев
Джокер курильщика Он в равной степени может оказаться как тузом, так и валетом
два валета и вот это...
+1
0
+1
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RUS-TOMSK
А лучшая позиция Джокера на скамейке - вот только место занимает и кормить надо!
0
0
0
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