Как сообщалось ранее, «Барселона» не против, чтобы Жоау Феликс остался в клубе следующим летом. Однако каталонцы не могут заплатить «Атлети» 80 млн евро за игрока.

Поэтому они рассматривают возможность обмена, включая Ансу Фати или Феррана Торреса. Немалая часть болельщиков не хочет, чтобы кто-то из них уходил. Вот как выглядит самый залайканный комментарий:

«Ферран Торрес – джокер, он может сыграть в любом месте передней тройки, чего не может сделать никто.

Поэтому обменять Торреса на Феликса – это все равно что продать трех игроков за одного. Примечание: это не значит, что я против Феликса, а только против его замены на другого игрока».

И, похоже, он совершенно прав. Ферран – универсальный нападающий. Раньше у Торреса были проблемы с завершением, но после упорной работы над психикой и физической формой этим летом он стал выглядеть гораздо лучше.

Более того, он уже забил три гола в пяти матчах Ла Лиги. Для сравнения, в прошлом сезоне он забил всего четыре гола в 33 матчах.