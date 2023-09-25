Согласно свежему сообщению испанского Sport, Педри вернется на поле 21 октября, когда «Барсе» предстоит сыграть с «Атлетик Бильбао» на «Монжуике».

20-летний футболист получил травму в конце августа и с тех пор не играл. До возвращения Педри каталонцам предстоит провести еще четыре матча и уйти на международный перерыв:

- против «Мальорки» на выезде;

- против «Севильи» дома;

- против «Порту» на выезде;

- против «Гранады» на выезде.

До сих пор команда Хави прекрасно справляется без Педри, что свидетельствует о хорошей глубине состава «Барсы».

Однако возвращение испанца, несомненно, поможет команде в длинном сезоне.