Когда уже вернется Педри? Стала известна новая дата
Согласно свежему сообщению испанского Sport, Педри вернется на поле 21 октября, когда «Барсе» предстоит сыграть с «Атлетик Бильбао» на «Монжуике».
20-летний футболист получил травму в конце августа и с тех пор не играл. До возвращения Педри каталонцам предстоит провести еще четыре матча и уйти на международный перерыв:
- против «Мальорки» на выезде;
- против «Севильи» дома;
- против «Порту» на выезде;
- против «Гранады» на выезде.
До сих пор команда Хави прекрасно справляется без Педри, что свидетельствует о хорошей глубине состава «Барсы».
Однако возвращение испанца, несомненно, поможет команде в длинном сезоне.
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