Во время церемонии продления контракта Алехандро Бальде президент клуба Жоан Лапорта смело предсказал, что экономические проблемы «Барселоны» рано или поздно решатся.

«Мы улучшаемся во всех аспектах», - сказал Лапорта.

«Собран отличный состав. Были приложены усилия, чтобы зарегистрировать всех игроков. Это стоит затраченных усилий, поскольку мы очень уверены».

"Клуб восстановится в финансовом отношении раньше, чем ожидалось в стратегическом плане", - добавил Лапорта, прогнозируя, что впереди у "Барселоны" будут лучшие дни.

Этим летом «Барселона» потратила всего 3,4 миллиона евро, поскольку на клуб были наложены ограничения из-за правил финансового «фэйр-плей» Ла Лиги и их высокого долгового профиля.