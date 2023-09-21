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Лапорта делает большой прогноз: кое-что в «Барсе» произойдет «раньше, чем ожидалось»

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Во время церемонии продления контракта Алехандро Бальде президент клуба Жоан Лапорта смело предсказал, что экономические проблемы «Барселоны» рано или поздно решатся.

«Мы улучшаемся во всех аспектах», - сказал Лапорта.

«Собран отличный состав. Были приложены усилия, чтобы зарегистрировать всех игроков. Это стоит затраченных усилий, поскольку мы очень уверены».

"Клуб восстановится в финансовом отношении раньше, чем ожидалось в стратегическом плане", - добавил Лапорта, прогнозируя, что впереди у "Барселоны" будут лучшие дни.

Этим летом «Барселона» потратила всего 3,4 миллиона евро, поскольку на клуб были наложены ограничения из-за правил финансового «фэйр-плей» Ла Лиги и их высокого долгового профиля.

 

2 комментария

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Alexlagodny
Удачи Барсе. Барса не заслуживает таких отвратительных отношений к себе.
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Игорь Климов
Барселона удачи и побед во всех турнирах!
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