Печаль.

Лионель Месси получил травму в матче с «Торонто» (4:0).

36-летний нападающий сборной Аргентины вышел в стартовом составе «Интер Майами», но был заменен на 37-й минуте при счете 0:0.

Незадолго до замены Месси положил руки на колени и перестал двигаться. Затем он передал капитанскую повязку защитнику Деандре Йедлину и покинул поле. Аргентинца заменил хавбек Роберт Тэйлор. Уже после ухода Месси с поля «Интер Майами» забил четыре безответных гола в ворота «Торонто». Вышедший вместо Лео Тэйлор стал автором дубля и результативной передачи.

Латераль флоридского клуба Жорди Альба также был заменен в 1-м тайме по причине травмы. Он покинул поле на 34-й минуте.

Игра с «Торонто» была для Месси 1-м матчем за «Интер Майами» с момента возвращения из расположения сборной Аргентины.

Позже главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал подробности о травмах бывших игроков «Барсы».

«Нужно двигаться ото дня ко дню, изучить медицинский отчет, узнать, что они сами нам скажут. Мы проследим за их состоянием и подумаем над этим. Конечно, они не сыграют в воскресенье [против «Орландо Сити» в МЛС].

У Месси это последствие старой травмы, которая его беспокоит. Когда он вернулся из сборной Аргентины, мышечной травмы не было. Но из-за этих последствий мы поберегли его [против «Атланты Юнайтед»].

Думаю, это то же самое. Не мышечная травма. Но я в большей степени говорю это из-за разговоров с ним. Возможно, нам придется проявить большую осторожность чем ту, о которой я говорю», – сказал Мартино.

Также тренер не исключил, что Месси и Альба пропустят финал US Open Cup против «Хьюстон Динамо», который состоится в следующую среду.

«Знаю, что у нас будет финал, но Месси и Альба ни в коем случае не выйдут на поле, если не будут в подходящем для этого состоянии», – сказал Мартино.