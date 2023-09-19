11 комментариев

🤩 Жоау Феликс = Месси. Новичок «Барсы» оформил 1+1 за 20 минут матча с «Антверпеном». В последний раз это делал Лео в 2018-м против «Челси»
Жоау Феликс громко отметился в первом же матче Лиги чемпионов за «Барселону»!
Португалец стал первым футболистом клуба, который забил и отдал голевую передачу в течение первых 20 минут матча Лиги чемпионов со времен перформанса Лео Месси против «Челси» в 2018 году.
Феликс забил на 11-й минуте и отдал голевую передачу на 19-й. А уже на 66-й минуте Жоау оформил дубль.
Матч «Барселона» - «Антверпен» продолжается в эти минуты. Каталонцы ведут со счетом 5:0.
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