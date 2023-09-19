11 комментариев

Жоау Феликс громко отметился в первом же матче Лиги чемпионов за «Барселону»!

Португалец стал первым футболистом клуба, который забил и отдал голевую передачу в течение первых 20 минут матча Лиги чемпионов со времен перформанса Лео Месси против «Челси» в 2018 году.

Феликс забил на 11-й минуте и отдал голевую передачу на 19-й. А уже на 66-й минуте Жоау оформил дубль.

Матч «Барселона» - «Антверпен» продолжается в эти минуты. Каталонцы ведут со счетом 5:0.