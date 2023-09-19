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🤩 Жоау Феликс = Месси. Новичок «Барсы» оформил 1+1 за 20 минут матча с «Антверпеном». В последний раз это делал Лео в 2018-м против «Челси»

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Жоау Феликс громко отметился в первом же матче Лиги чемпионов за «Барселону»!

Португалец стал первым футболистом клуба, который забил и отдал голевую передачу в течение первых 20 минут матча Лиги чемпионов со времен перформанса Лео Месси против «Челси» в 2018 году.

LIVE: Joao Félix lance le Barça, l'Antwerp menée (1-0) | Ligue des champions | 7sur7.be

Феликс забил на 11-й минуте и отдал голевую передачу на 19-й. А уже на 66-й минуте Жоау оформил дубль.

Матч «Барселона» - «Антверпен» продолжается в эти минуты. Каталонцы ведут со счетом 5:0.

11 комментариев

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predMBAPPE
Фелиш отлично смотрится, вот что значит пересесть из автобуса в суперкар)
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Hella black
Феликс заряжен ⚡️ прям ДНК Барсы у парня
+5
-3
+2
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Gdy tak siedzimy
Ну, справедливости ради, такое достижение вообще никак не ставит между ними знак равно.
+2
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Денис Карпенко
Феликс хорош, закрыл рты тем кто писали что он не нужен
+2
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predMBAPPE
Ответ Serdida Orayew
оправдывает надежды парень!)))
Он Рафа, Торрес, Гави, Педри, Араухо, МАТШ вот те кто играет сердцем за клуб и мечту👍🏻💪🏻
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predMBAPPE
Дуэт Феландовски творит чудеса)
+2
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Serhat Guner
Ответ Hella black
Феликс заряжен ⚡️ прям ДНК Барсы у парня
Настроение хорошее у Феликса в Барселоне 😇
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Serdida Orayew
Ответ predMBAPPE
Фелиш отлично смотрится, вот что значит пересесть из автобуса в суперкар)
оправдывает надежды парень!)))
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Life Music
Ответ Barsenoga
а Хави взял и заменил его, зачем хз, не чувствует кого надо менять, игра идёт у пацана а он меняет
Чтоб отдохнул и другими поиграть.
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