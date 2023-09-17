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«Барса» впервые забила со штрафного после ухода Месси. Но автор гола признался, что не хотел забить именно так

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«Честно говоря, я пытался перекинуть мяч через стенку в штрафной, но вышло по-другому», – сказал Ферран Торрес представителям СМИ.

«Когда все идет хорошо, даже мяч залетает непроизвольно», – добавил форвард.

Действительно, звезды сошлись так, что Ферран находится в лучшей форме в жизни. Удивительно, что он даже не планировал такой удар со штрафного, который стал первым голом «Барсы» с прямых штрафных с мая 2021 года.

Ферран Торрес забил 3 гола в 4 матчах за клуб в этом сезоне и 5 голов всего за 131 минуту игры за клуб и страну.

«Барселона» обыграла «Реал Бетис» 5:0.

2 комментария

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Elit
Ответ Sadullo
У него техника 90 х годов напоминает мне гаринча из сборной Бразилии
точно! гарринча же как раз играл в 90е))
+1
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+1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sadullo
У него техника 90 х годов напоминает мне гаринча из сборной Бразилии
0
0
0
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