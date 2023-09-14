Мощная история.

«Когда мне было 18, академии отказывали мне больше раз, чем я мог сосчитать. «Интернасьонал», «Гремио», везде было одно и то же: пробный период на неделю, а затем какая-то отговорка», — рассказал Рафинья Players' Tribune.

«Он слишком маленький», «он слишком слаб», «в нем нет энергии»... Они говорили одно и то же, чувак. Всегда одно и то же.

Незадолго до того, как мне исполнилось 19, я тренировался с «Аваи» U20. Они базировались во Флорианополисе, в шести часах езды к северу от Порту-Алегри. Я никогда не проводил столько времени вдали от дома, пытаясь получить контракт. Но потом я получил травму, и когда я восстановился, то не смог попасть обратно в команду. Я даже не попал в состав на матч. Они сказали мне тренироваться самостоятельно».

«Это меня сломало. Я позвонил родителям и сказал, что с меня хватит. Я хочу домой. Это конец. Мой отец сказал, что он согласен. Моя мама тоже. «Но, — добавила мама… — Если ты откажешься от своей мечты, тебе придется найти нормальную работу». Я подумал: «Хммммм…»

Дело в том, что я хотел стать футболистом с семи лет, поэтому я так и не закончил школу. Это означало, что мне придется искать работу в супермаркете, парикмахерской или где-то еще. Я знал эту жизнь, потому что моя мама столько раз меняла работу. Ее резюме, наверное, было размером с телефонную книгу. Парикмахер, мастер маникюра, продавец парфюмерии и одежды, администратор, официант и т.д. и т.п. Наконец, она накопила достаточно денег, чтобы получить ученую степень, и теперь занималась любимым делом, работой с детьми, у которых были трудности с обучением. Она никогда не сдавалась, понимаешь?

И вот она мне все объяснила. Она сказала, что я буду где-то играть, и что любой трудный момент проходит. Она предположила, что, возможно, из-за всех этих неудач я забыл, чего я действительно хотел в жизни, и это было правдой.

К тому времени, как мы закончили разговор, я вспомнил».

Рафинья действительно прошел очень тернистый путь, и его история может вдохновить любого начинающего футболиста. В 19 лет бразилец не был уверен, что сможет играть профессионально, но в 21 он уже был в Европе и выступал в «Спортинге».

Позже вингер перебрался в «Ренн», а затем Деку перевез его в «Лидс». Летом 2022 года сбылась самая большая мечта Рафиньи: он перешел в «Барселону» за впечатляющие €58 миллионов.

26-летний футболист отплатил каталонцам, забив 10 голов и оформив 11 ассистов в свой первый сезон. А дальше — больше!