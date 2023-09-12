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Ферран оправдывает обещание болельщикам и «Барсе». Забил два за сборную – за 10 минут!

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Ферран Торрес возрождает карьеру: летом, когда клуб готовился продать его, он пообещал болельщикам много работать. Похоже, сейчас доказывает слова: выйдя со скамейки запасных в составе сборной Испании, вингер разнес Кипр в отборочном матче к Евро.

На 73-й минуте Ферран пробрался в штрафную и эффектно обработал диагональный пас Дани Карвахаля, а потом вложил мяч в ворота.

Менее чем через 10 минут после паса Родри Торрес забил второй в матче и шестой гол в составе сборной Испании.

В этом сезоне Ферран забил уже четыре гола за клуб и сборную. Трудно поверить, что этот же игрок в прошлом сезоне забил всего четыре мяча в 33 матчах Ла Лиги.

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