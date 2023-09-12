Ферран Торрес возрождает карьеру: летом, когда клуб готовился продать его, он пообещал болельщикам много работать. Похоже, сейчас доказывает слова: выйдя со скамейки запасных в составе сборной Испании, вингер разнес Кипр в отборочном матче к Евро.

На 73-й минуте Ферран пробрался в штрафную и эффектно обработал диагональный пас Дани Карвахаля, а потом вложил мяч в ворота.

Менее чем через 10 минут после паса Родри Торрес забил второй в матче и шестой гол в составе сборной Испании.

В этом сезоне Ферран забил уже четыре гола за клуб и сборную. Трудно поверить, что этот же игрок в прошлом сезоне забил всего четыре мяча в 33 матчах Ла Лиги.