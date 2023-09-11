Начиная с этих выходных, «Барселона» будет играть каждые 3-4 дня, поскольку возвращается Лига чемпионов.

По информации Diario Sport, Хави собирается провести ротацию состава в ближайшие недели. Давайте посмотрим, каким игрока это обстоятельство может сыграть на руку.

Защитник: Иньиго Мартинес

Можно предположить, что центральный защитник выйдет в стартовом составе нескольких матчей, когда Андреасу Кристенсену понадобится отдых. Рональд Араухо по-прежнему не доступен, так что для испанца это отличная возможность попробовать себя в стартовом составе.

Иньиго – единственный левоногий центральный защитник команды, поэтому было бы интересно посмотреть, как «Барса» будет строить оборону с новым игроком.

Полузащитник: Фермин Лопес

В этом сезоне 20-летний игрок попадает в состав Хави, но редко получает шанс произвести впечатление.

Было бы интересно увидеть его в качестве одного из четырех полузащитников «Барсы» в стартовом составе. Он может удивить многих своим видением игры и дальними ударами.

Нападающие: Рафинья, Ферран Торрес, Жоау Феликс.

В атаке наверняка будет серьезная ротация, поскольку все трое являются потенциальными игроками стартового состава «Барсы» в этом сезоне.

Рафинья выйдет вместо Ламина Ямаля (которому явно нужно иногда отдыхать); Феликс будет играть слева, заменив одного из полузащитников; Ферран заменит Роберта Левандовски.