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Хави готовится к серьезной ротации состава: 5 игроков, которые могут выйти на поле

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Начиная с этих выходных, «Барселона» будет играть каждые 3-4 дня, поскольку возвращается Лига чемпионов.

По информации Diario Sport, Хави собирается провести ротацию состава в ближайшие недели. Давайте посмотрим, каким игрока это обстоятельство может сыграть на руку.

Защитник: Иньиго Мартинес

Можно предположить, что центральный защитник выйдет в стартовом составе нескольких матчей, когда Андреасу Кристенсену понадобится отдых. Рональд Араухо по-прежнему не доступен, так что для испанца это отличная возможность попробовать себя в стартовом составе.

Иньиго – единственный левоногий центральный защитник команды, поэтому было бы интересно посмотреть, как «Барса» будет строить оборону с новым игроком.

Полузащитник: Фермин Лопес

В этом сезоне 20-летний игрок попадает в состав Хави, но редко получает шанс произвести впечатление.

Было бы интересно увидеть его в качестве одного из четырех полузащитников «Барсы» в стартовом составе. Он может удивить многих своим видением игры и дальними ударами.

Нападающие: Рафинья, Ферран Торрес, Жоау Феликс.

В атаке наверняка будет серьезная ротация, поскольку все трое являются потенциальными игроками стартового состава «Барсы» в этом сезоне.

Рафинья выйдет вместо Ламина Ямаля (которому явно нужно иногда отдыхать); Феликс будет играть слева, заменив одного из полузащитников; Ферран заменит Роберта Левандовски.

5 комментариев

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Gayush Matnishyan
Ответ Rachid
А Лёву значит посадят на лавку ?.. Он вроде бы из касты неприкасаемых:) Будет на замену у Феррана
Лева в последних матчах просто никакой. В этой команде есть 1 неприкасаемый это Марк Андре Тер Штеген.
+6
0
+6
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Rachid
А Лёву значит посадят на лавку ?.. Он вроде бы из касты неприкасаемых:) Будет на замену у Феррана
+2
0
+2
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Rachid
Ответ Gayush Matnishyan
Лева в последних матчах просто никакой. В этой команде есть 1 неприкасаемый это Марк Андре Тер Штеген.
Так -то оно понятно про Лёву- первый же матч после перерыва покажет серьезность намерений Хави ротировать игроков
+1
0
+1
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Мурад Сабиев
Ответ Gayush Matnishyan
Лева в последних матчах просто никакой. В этой команде есть 1 неприкасаемый это Марк Андре Тер Штеген.
И Де Йонг
0
0
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Gayush Matnishyan
Лева в последних матчах просто никакой. В этой команде есть 1 неприкасаемый это Марк Андре Тер Штеген.
Все прикосновенные, надо играть на уровне, если хочешь быть в основном составе
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