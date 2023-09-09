FC BARCELONA
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«Он не уважает своего отца»: Бальде и Уильямс мило подтрунивают над Ямалем в соцсетях

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В матче против Грузии Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании. 16-летний футболист отличился на 74-й минуте встречи, а забить ему помог Уильямс.

После матча Ламин в интервью отметил заслуги товарища по команде: «Нико все подготовил. Он оставил меня один на один с вратарем, и я просто ударил так, как подсказывала мне интуиция. Вот и все».

Разумеется, полузащитник «Барсы» был обязан опубликовать в своих соцсетях фото со столь запоминающегося вечера! Ламин выбрал фотографию с Уильямсом, подпись к посту гласит: «Еще одна мечта сбылась. Рад победе, дебюту и голу. Вперед!»

Публикацией парня остались недовольны Бальде и Уильямс. 20-летний Алекс и 21-летний Нико устроили 16-летнему Ламину дедовщину.

Бальде обратился к Уильямсу в комментариях под публикацией Ямаля: «Ты помогаешь ему забить свой первый гол за основу сборной, а он тебя даже не отмечает [на фото в соцсетях]...»

Нико подыграл товарищу: «Он не уважает своего отца».

Ламин прислушался к совету старших товарищей и все же отметил игрока «Атлетика» но фото.

Вот такие зумерские разборки!

4 комментария

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Gio S
Ответ Роман
Возможно будущего Роналдиньо увидим.
Может он и станет классным игроком , но то что творил с мячом Роналдиньё в большом футболе , ни один игрок не может . Он уникален .
+5
0
+5
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med-a-lion
милота)
0
0
0
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