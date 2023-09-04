15 комментариев

Ямаль вошел в список номинантов на премию Golden Boy. В сотне лучших игроков Европы до 21 года он составит компанию своим одноклубникам Гави и Бальде.

Для Ламина это первая номинация на столь престижную награду.

Tuttosport, организатор премии, в конечном итоге сократит список до 40 номинантов, а затем до 20. Затем жюри, состоящее из журналистов со всего континента, определит победителя. Также существует награда Golden Boy Web, которая определит обладателя премии по версии болельщиков.

По данным Football Benchmark, гонку за награду возглавляет Джуд Беллингем, сразу за ним идет Джамал Мусиала.

Среди игроков «Барсы» лидирует Гави, он занимает четвертую строчку в рейтинге от Football Benchmark. Бальде расположился на шестом месте. Алехандро от Пабло отделяет Хави Симонс, когда-то блиставший в академии каталонцев.

Шансы Ламина на победу эксперты Football Benchmark считают низкими. Он занял 89-ю строчку рейтинга. Но для 16-летнего игрока сам факт попадание в сотню лучших молодых футболистов Европы – уже успех.

Кстати, на грядущей церемонии Golden Boy «Барселона» может записать на свой счет любопытное достижение. Игрок «блауграны» может в третий раз подряд забрать себе приз Golden Boy, если Гави, Бальде или Ямаль станут победителями в 2023 году. Действующий обладатель премии – Гави, до него награду брал Педри.

Этим летом каталонцы обзавелись еще одним победителем премии Golden Boy. В 2019 году награда досталась Жоау Феликсу, как известно, теперь юноша выступает за «Барселону».

Откинув в сторону клубные предпочтения, скажите, кто должен взять приз Golden Boy по итогам минувшего сезона? Делитесь мнением в комментариях.