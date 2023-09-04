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Еще один игрок «Барсы» пополнил список номинантов на Golden Boy. Он составит компанию Гави и Бальде

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Жоау Феликс Жоау Феликс
Футбол Футбол

Ямаль вошел в список номинантов на премию Golden Boy. В сотне лучших игроков Европы до 21 года он составит компанию своим одноклубникам Гави и Бальде.

Для Ламина это первая номинация на столь престижную награду.

Tuttosport, организатор премии, в конечном итоге сократит список до 40 номинантов, а затем до 20. Затем жюри, состоящее из журналистов со всего континента, определит победителя. Также существует награда Golden Boy Web, которая определит обладателя премии по версии болельщиков.

По данным Football Benchmark, гонку за награду возглавляет Джуд Беллингем, сразу за ним идет Джамал Мусиала.

Среди игроков «Барсы» лидирует Гави, он занимает четвертую строчку в рейтинге от Football Benchmark. Бальде расположился на шестом месте. Алехандро от Пабло отделяет Хави Симонс, когда-то блиставший в академии каталонцев.

Шансы Ламина на победу эксперты Football Benchmark считают низкими. Он занял 89-ю строчку рейтинга. Но для 16-летнего игрока сам факт попадание в сотню лучших молодых футболистов Европы – уже успех.

Кстати, на грядущей церемонии Golden Boy «Барселона» может записать на свой счет любопытное достижение. Игрок «блауграны» может в третий раз подряд забрать себе приз Golden Boy, если Гави, Бальде или Ямаль станут победителями в 2023 году. Действующий обладатель премии – Гави, до него награду брал Педри.

Этим летом каталонцы обзавелись еще одним победителем премии Golden Boy. В 2019 году награда досталась Жоау Феликсу, как известно, теперь юноша выступает за «Барселону».

Откинув в сторону клубные предпочтения, скажите, кто должен взять приз Golden Boy по итогам минувшего сезона? Делитесь мнением в комментариях.

15 комментариев

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BarsaMaks
Есть все предпосылки побороться за ГБ (2024)
Особенно если будет играть на евро
+6
0
+6
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Бронислав Каминский
Все-таки тут Беллингем должен быть без вариантов...
+7
-2
+5
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Фанат футбола 777
Беллингем, был, конечно хорош, но давайте вспомним, кто оставил его без чемпионства
+7
-2
+5
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Ololow Andrey
Ответ BarsaMaks
Я думаю он должен получить за этот год, а 2 раза брать по правилам нельзя
По каким правилам? Почему тогда в списке претендентов есть Гави?
+2
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бенедикт
Хотелось бы чтобы Бальде, но таки, скорее, Белингем.
Хорош этот парень!
А Ямал возьмёт своё, главное, чтобы травмы стороной обошли, тогда никуда от него не денется сия награда.
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дамьен
Ну все получили нового Фати, Аленью, Педри, Бояна и т.д. сколько их там было? Зачем глорствовать на ровном месте. Он почти ничего не сделал.
И что вообще в этом списке делает Гави? Он не тянет
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Nikro9
В 2030 ему будет ТОЛЬКО 23 года🙈😅
Вроде это так далеко и он уже на слуху, а все равно будет молод…
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Роман Глазков
Ответ BarsaMaks
Есть все предпосылки побороться за ГБ (2024) Особенно если будет играть на евро
Там Беллингем в огне
+2
-2
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B10
Ответ Бронислав Каминский
Все-таки тут Беллингем должен быть без вариантов...
Это за целый год, а не за 4 матча
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Begenç Seýtiýew
Ответ Фанат футбола 777
Беллингем, был, конечно хорош, но давайте вспомним, кто оставил его без чемпионства
И кто же?
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Tyrone Woodley
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Так Мусиала и так лучше него и лучше Педри в том числе. Лучше чем Мусиала пока нет, после него идёт Виртц
Не имею ничего против Баварии и Мусиалы, но ничего выдающегося лично я никогда от него не видел. Да идёт в дриблинг, да продвигает мяч с переменным успехом, а на этом все.
+1
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