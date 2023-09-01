25 комментариев

«Барселона» закрыла сделки по Канселу и Феликсу. Оба футболиста будут играть за клуб в рамках аренды
Испанский Here we go.
По информации многочисленных источников, в ближайшие часы «Барселона» завершит работу над трансферами Жоау Феликса и Жоау Канселу.
Как утверждает Елена Кондис из COPE, клубное руководство считает подписание Феликса само собой разумеющимся. Ранее уже сообщалось, что «Барса» наконец достигла договоренности с «Атлетико».
По словам Жерара Ромеро, Канселу прибудет в Барселону сегодня днем и подпишет контракт. Условия с «Сити» уже также обговорены.
«Барса» берет обоих португальцев в годовую аренду. Опция покупки в контракте не предусмотрена в соответствии с требованиями ФФП.
Значит Араухо и Кунде смогут заниматься "прямыми обязанностями".
В итоге защитная линия, которая и так была самая сильная, приобрела окончательный вид и вопросов по ней быть не должно, возможно даже забудем окончательно об ужасе последних лет по имени Серджио.
По Феликсу вопрос не столь однозначный.
В сборной он выглядит очень здорово, если Хави сможет его правильно интегрировать, то получим очень большое улучшение и в атаке. Но тут, наверное, 50/50... хотя хотелось бы, чтобы вписался.
В любом случае- в условиях строго ограниченного бюджета удалось точечно усилить состав!
А Феликса взяли уже больше по договоренности и взаиморасчетов - поэтому и отдача от Феликса - ещё под вопросом..?..)
Но будем надеяться - что оба будут правильным точечным усилением для Барсы
Хорошо бы, чтоб Канселу заиграл и смогли за приемлемую сумму выкупить контракт у Сити. Ведь альтернатива ему это Роберто
... альтернатива не самая радужная, но есть надежда, что может хоть что- то начнёт меняться...