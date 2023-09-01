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«Барселона» закрыла сделки по Канселу и Феликсу. Оба футболиста будут играть за клуб в рамках аренды

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Испанский Here we go.

По информации многочисленных источников, в ближайшие часы «Барселона» завершит работу над трансферами Жоау Феликса и Жоау Канселу.

Как утверждает Елена Кондис из COPE, клубное руководство считает подписание Феликса само собой разумеющимся. Ранее уже сообщалось, что «Барса» наконец достигла договоренности с «Атлетико».

По словам Жерара Ромеро, Канселу прибудет в Барселону сегодня днем и подпишет контракт. Условия с «Сити» уже также обговорены.

«Барса» берет обоих португальцев в годовую аренду. Опция покупки в контракте не предусмотрена в соответствии с требованиями ФФП.

25 комментариев

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Вячеслав Новиков
Добро пожаловать, надеюсь много пользы принесут Барселоне, оба хотели в Барсу значит будут стараться
+32
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бенедикт
Со времён Алвеса правого защитника не было, наконец появился!
Значит Араухо и Кунде смогут заниматься "прямыми обязанностями".
В итоге защитная линия, которая и так была самая сильная, приобрела окончательный вид и вопросов по ней быть не должно, возможно даже забудем окончательно об ужасе последних лет по имени Серджио.
По Феликсу вопрос не столь однозначный.
В сборной он выглядит очень здорово, если Хави сможет его правильно интегрировать, то получим очень большое улучшение и в атаке. Но тут, наверное, 50/50... хотя хотелось бы, чтобы вписался.
В любом случае- в условиях строго ограниченного бюджета удалось точечно усилить состав!
+27
-1
+26
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Alibaba51
Алемани как же Барса будет без тебя, не уходи
+18
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FanRocstar
Ответ Кентуки
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Эх Вадрид, с началом сезона стало ясно, что Перес купил судей.
+14
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Kaloyan Yalamov
Феликс для меня все же неожиданно, но кто его знает. По мне пара португальцев все таки многовато для Барсы... Но чем черт не шутит
+10
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Серж Ск
Ответ Alibaba51
Алемани как же Барса будет без тебя, не уходи
Да, судя по всему Лапорта доверился Деку, который выжил и Алемани и Кройфа. Странное решение, ну, наверное им виднее.
+7
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Вячеслав Новиков
Алемани конечно топ, как обидно его терять, в общем то неплохое, неликвид хоть и не продали, но кое как снизились зарплатную ведомость и точечно усилились
+5
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Alexlagodny
Добро пожаловать в Барсу!!
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Raindrop Drop Top
Феликс наконец-то в футбол поиграет 🤣
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Dinar Ibragimov
Будет позором если упустят Канселу, но подпишут переоценённую португальскую принцесску
+3
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Игорь Климов
Это отличная новость, удачи им в Барселоне!
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7jvyrwnqvc
Очень жаль что Феликс продлил контракт с матрасниками до 2028 года перед арендой в барсу что это означает как же они нам продали гризмана и обратно забрали почти бесплатно (((
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Catarella
Ну наконец-то!
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BurBon
Ответ Dinar Ibragimov
Будет позором если упустят Канселу, но подпишут переоценённую португальскую принцесску
Из за него по сути и отдали Фати в аренду, так что скорее всего этот вопрос уже закрыт.
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Rachid
Раз Хави настаивал именно на подписании Канселу - значит его отдача в игровом плане будет предсказуема:)
А Феликса взяли уже больше по договоренности и взаиморасчетов - поэтому и отдача от Феликса - ещё под вопросом..?..)
Но будем надеяться - что оба будут правильным точечным усилением для Барсы
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Роман
Ответ Kaloyan Yalamov
Феликс для меня все же неожиданно, но кто его знает. По мне пара португальцев все таки многовато для Барсы... Но чем черт не шутит
Это всё игры их агента Мендеша и влияние его на Лапорту с Деку
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Роман
Ответ бенедикт
Со времён Алвеса правого защитника не было, наконец появился! Значит Араухо и Кунде смогут заниматься "прямыми обязанностями". В итоге защитная линия, которая и так была самая сильная, приобрела окончательный вид и вопросов по ней быть не должно, возможно даже забудем окончательно об ужасе последних лет по имени Серджио. По Феликсу вопрос не столь однозначный. В сборной он выглядит очень здорово, если Хави сможет его правильно интегрировать, то получим очень большое улучшение и в атаке. Но тут, наверное, 50/50... хотя хотелось бы, чтобы вписался. В любом случае- в условиях строго ограниченного бюджета удалось точечно усилить состав!
Ну если что пойдёт не так, то Феликса отправим обратно матрасникам. Не велика потеря, вингеры у нас есть.
Хорошо бы, чтоб Канселу заиграл и смогли за приемлемую сумму выкупить контракт у Сити. Ведь альтернатива ему это Роберто
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бенедикт
Ответ Роман
Ну если что пойдёт не так, то Феликса отправим обратно матрасникам. Не велика потеря, вингеры у нас есть. Хорошо бы, чтоб Канселу заиграл и смогли за приемлемую сумму выкупить контракт у Сити. Ведь альтернатива ему это Роберто
Насколько я помню, цена на выкуп была 70.
... альтернатива не самая радужная, но есть надежда, что может хоть что- то начнёт меняться...
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Tutto Putto
Ответ Серж Ск
Да, судя по всему Лапорта доверился Деку, который выжил и Алемани и Кройфа. Странное решение, ну, наверное им виднее.
Алемани же не ушёл кажется, Деку вместо Кройфа пришёл
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Серж Ск
Ответ Tutto Putto
Алемани же не ушёл кажется, Деку вместо Кройфа пришёл
Он уходил весной в Астон Виллу, но потом неожиданно передумал и вернулся. А с 1 сентября ушел совсем, непонятно куда.
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Роман
Ответ 7jvyrwnqvc
Очень жаль что Феликс продлил контракт с матрасниками до 2028 года перед арендой в барсу что это означает как же они нам продали гризмана и обратно забрали почти бесплатно (((
Ну выкупать Феликса никто не будет за те 100млн+ , что Атлетико получил. Так что и их карма настигла, а после всех слов о нежелании играть в Атлетико он вряд ли там останется и через год.
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