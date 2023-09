25 комментариев

Испанский Here we go.

По информации многочисленных источников, в ближайшие часы «Барселона» завершит работу над трансферами Жоау Феликса и Жоау Канселу.

Как утверждает Елена Кондис из COPE, клубное руководство считает подписание Феликса само собой разумеющимся. Ранее уже сообщалось, что «Барса» наконец достигла договоренности с «Атлетико».

По словам Жерара Ромеро, Канселу прибудет в Барселону сегодня днем и подпишет контракт. Условия с «Сити» уже также обговорены.

«Барса» берет обоих португальцев в годовую аренду. Опция покупки в контракте не предусмотрена в соответствии с требованиями ФФП.