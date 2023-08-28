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«Барса» начала переговоры со звездой летнего класико. Хави ему доверяет

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«Барселона» начала переговоры с Фермином Лопесом о продлении контракта, сообщает Фабрицио Романо. Действующее соглашение 20-летнего футболиста истекает в июне 2024 года.

Фермин произвел впечатление на Хави во время предсезонного турне по США и заслужил место в составе первой команды. Не меньшее впечатление он произвел и на болельщиков, забив в июле в матче с «Реалом».

Лопес уже дебютировал в Ла Лиге, сыграв в воскресенье за «Барсу» в матче с «Вильярреалом» (4:3).

3 комментария

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Your Friend
Ответ Бронислав Каминский
Хави ему доверяет,предоставив 4 минуты игрового времени за 3 тура)
всему свое время, полузащита сейчас укомплектована, нужно набирать обороты а на эксперименты будет еще время
+3
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+3
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Rachid
Хорошая новость - Фермин будет классным игроком новой Барсы на годы вперёд
+2
0
+2
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Бронислав Каминский
Хави ему доверяет,предоставив 4 минуты игрового времени за 3 тура)
0
0
0
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