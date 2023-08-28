«Барселона» начала переговоры с Фермином Лопесом о продлении контракта, сообщает Фабрицио Романо. Действующее соглашение 20-летнего футболиста истекает в июне 2024 года.

Фермин произвел впечатление на Хави во время предсезонного турне по США и заслужил место в составе первой команды. Не меньшее впечатление он произвел и на болельщиков, забив в июле в матче с «Реалом».

Лопес уже дебютировал в Ла Лиге, сыграв в воскресенье за «Барсу» в матче с «Вильярреалом» (4:3).