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«Левандовски надо искать дом в Саудовской Аравии». Фанаты «Барсы» в восторге от того, что творит 18-летний Виктор Роке – он приедет в январе

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Витор Роке снова напоминает о себе: бразилец забил в гол в матче с «Флуминесе», сделав счет равным (2:2).

Вот как отреагировали на гол Роке болельщики «Барселоны»:

«С Бальде, Канселу, Феликсом, Ансу, Ламином, Педри, Гюндо, Френки и Ферраном этот парень наварит не один десяток голов».

«Левандовски должен начать искать дом в Саудовской Аравии».

«Пожалуйста, может ли этот парень быть в «Барсе» уже сейчас????"

«Представьте себе его и Ламина Ямаля на авансцене...»

В этом сезоне Роке забил 19 мячей и отдал 8 голевых передач в 40 матчах за «Паранаэнсе». Бразилец уже подписал контракт с «Барсой» и присоединится к каталонцам в январе 2024 года.

8 комментариев

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Yaroslav Marochko
Ответ Никита Гарин
Знаем мы этих талантлов и будущих «вторых Пеле» из Бразилии. Пусть приедет и начнёт тут хотя бы на 50% из того, что показывает сейчас в южной Америке
судя по тому что показывает левандовски после чемпионата мира, даже 50% роке хватит чтобы быть лучше чем он
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Rachid
Витор Роке уже сейчас нужен Барсе - это подхлестнёт Лёву - начнёт грызть на поле, как когда-то в Боруссии))
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barca1899messi
Ответ Rachid
Витор Роке уже сейчас нужен Барсе - это подхлестнёт Лёву - начнёт грызть на поле, как когда-то в Боруссии))
проблема что его клуб не согласен его отдавать Барса очень хотела привести его прямо сейчас но те не согласны
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Игорь Климов
Роке очень усилит Барселону.
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Rachid
Ответ barca1899messi
проблема что его клуб не согласен его отдавать Барса очень хотела привести его прямо сейчас но те не согласны
В том то и проблема, а может Деку с Атлетико Паранаэнсе уже повторно договаривается, а мы пока не знаем..??….)))
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