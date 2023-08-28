8 комментариев

«Левандовски надо искать дом в Саудовской Аравии». Фанаты «Барсы» в восторге от того, что творит 18-летний Виктор Роке – он приедет в январе
Витор Роке снова напоминает о себе: бразилец забил в гол в матче с «Флуминесе», сделав счет равным (2:2).
Вот как отреагировали на гол Роке болельщики «Барселоны»:
«С Бальде, Канселу, Феликсом, Ансу, Ламином, Педри, Гюндо, Френки и Ферраном этот парень наварит не один десяток голов».
«Левандовски должен начать искать дом в Саудовской Аравии».
«Пожалуйста, может ли этот парень быть в «Барсе» уже сейчас????"
«Представьте себе его и Ламина Ямаля на авансцене...»
В этом сезоне Роке забил 19 мячей и отдал 8 голевых передач в 40 матчах за «Паранаэнсе». Бразилец уже подписал контракт с «Барсой» и присоединится к каталонцам в январе 2024 года.
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