Марк-Андре Тер Стеген продлил контракт с «Барселоной». Он останется в клубе до лета 2028 года.

Новое пятилетнее соглашение включает в себя план, который поможет «Барселоне» преодолеть ограничения финансового фэйр-плей. «Барса» распределит выплаты на весь срок контракта футболиста.

Тер Стеген зарабатывает в «Барсе» около 4 миллионов евро за сезон. Новый контракт предполагает повышение зарплаты, но в этом году он получит менее 4 миллионов евро, чтобы позволить «Барсе» зарегистрировать таких игроков, как Инаки Пенья.

Тер Стеген был назначен вторым капитаном «Барсы» после ухода Жерара Пике в декабре прошлого года.