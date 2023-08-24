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Марк-Андре Тер Стеген продлил контракт с «Барселоной»

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Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Футбол Футбол

Марк-Андре Тер Стеген продлил контракт с «Барселоной». Он останется в клубе до лета 2028 года.

Новое пятилетнее соглашение включает в себя план, который поможет «Барселоне» преодолеть ограничения финансового фэйр-плей. «Барса» распределит выплаты на весь срок контракта футболиста.

Тер Стеген зарабатывает в «Барсе» около 4 миллионов евро за сезон. Новый контракт предполагает повышение зарплаты, но в этом году он получит менее 4 миллионов евро, чтобы позволить «Барсе» зарегистрировать таких игроков, как Инаки Пенья.

Тер Стеген был назначен вторым капитаном «Барсы» после ухода Жерара Пике в декабре прошлого года.

3 комментария

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Игорь Климов
Это отличная новость для всех болельщиков Барселоны!
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Alexlagodny
Андрюха Тер Стеген наше всё!!👍🏻
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predMBAPPE
Шикарное соглашение😎
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