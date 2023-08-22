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Воспитанники «Барсы» покоряют сборную Испании. Ламин Ямаль скоро может побить одно достижение Гави

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6 октября 2021 года Гави дебютировал за сборную в матче против Италии и стал самым молодым игроком в истории, выступавшим за испанскую национальную команду. На тот момент полузащитнику было 17 лет и 62 дня.

Спустя два года еще один воспитанник «Барсы» может побить рекорд Пабло. Как сообщают Marca и Sport, главный тренер сборной Луис де ла Фуэнте включил Ламина Ямаля в предварительный список игроков на сентябрьские квалификационные матчи Евро-2024. Юному полузащитнику только в июле исполнилось 16 лет, и он подписал своей первый профессиональный контракт с каталонцами.

 

До этого Ямаль выступал за Испанию U19, однако на взрослом уровне он мог выбрать марокканскую сборную. Испанцы не хотели отпускать юный каталонский бриллиант, поэтому в среду утром делегация от национальной команды прибыла в Барселону и встретилась с игроком и его семьей в ресторане за завтраком. По информации журналиста Санти Овале Беседа прошла успешно, и Ламин согласился и дальше представлять «Ла Роху».

 

Судя по всему, уже в ближайшие дни мы увидим имя Ямаля в списке игроков, вызванных на матчи против Грузии и Кипра, которые состоятся 8 и 12 сентября. Если де ла Фуэнте выпустит 16-летнего Ламина на поле, то он побьет рекорд Гави, дебютировав почти на год раньше.

Дебют за взрослую сборную — еще один огромный шаг в карьере талантливого юноши, который в конце прошлого сезона впервые сыграл в основном составе «Барселоны» в матче против «Бетиса».

Вот это стремительный взлет!

 

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