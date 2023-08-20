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Дест прибыл в Нидерланды, детали контракта с «ПСВ» раскрыты

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Серджиньо Дест Серджиньо Дест
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По словам Тони Хуанмарти , Серджино Дест близок к подписанию контракта с ПСВ .

Игрок уже прибыл в Эйндховен, чтобы пройти медобследование.

По словам испанского журналиста, 22-летний игрок присоединится к голландской команде в рамках сезонной аренды с правом выкупа за 10 млн евро.

«Блауграна» будет платить 50% его зарплаты.

Напомним, что предыдущий год американский защитник провел в аренде в «Милане». 

Не сумев произвести впечатление на Хави в предсезонке, клуб начал искать варианты избавиться от игрока.

Желающих подписать Деста на постоянной основе не было, поэтому, когда поступило предложение ПСВ, каталонцы сразу его приняли.

6 комментариев

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Karl0709
50 % зарплаты платить это ### ######.
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ljolik888
Не продажа конечно, но лучше чем ничего . Ждём движения с Лангле и Алонсо .
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akbar.sobirdzhonov@bk.ru
Пацану дали шанса немало, но он не оправдал. Сам виноват. Жаль, а какие были надежды. Даже Семеду был лучше
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Maliw Ali
Похоже чемпионат Голландии , с его открытым футболом , самое лучшее для него и видимо его же и потолок.
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Dinar Ibragimov
И кто-то реально думает что его выкупят?))) Лаптя опять развели на халявную аренду игрока с выплатой всего 50% зарплаты
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Maliw Ali
Ответ akbar.sobirdzhonov@bk.ru
Пацану дали шанса немало, но он не оправдал. Сам виноват. Жаль, а какие были надежды. Даже Семеду был лучше
Тот вообще бездарность на его фоне . Ни атаковать, ни защищаться не умеет.
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