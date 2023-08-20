По словам Тони Хуанмарти , Серджино Дест близок к подписанию контракта с ПСВ .

Игрок уже прибыл в Эйндховен, чтобы пройти медобследование.

По словам испанского журналиста, 22-летний игрок присоединится к голландской команде в рамках сезонной аренды с правом выкупа за 10 млн евро.

«Блауграна» будет платить 50% его зарплаты.

Напомним, что предыдущий год американский защитник провел в аренде в «Милане».

Не сумев произвести впечатление на Хави в предсезонке, клуб начал искать варианты избавиться от игрока.

Желающих подписать Деста на постоянной основе не было, поэтому, когда поступило предложение ПСВ, каталонцы сразу его приняли.