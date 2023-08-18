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В матче против «Хетафе» у «Барселоны» украли пенальти. Судейский комитет Ла Лиги признал ошибку

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Рональд Араухо Рональд Араухо
Сесар Сото Градо
Футбол Футбол

Утерянные три очка.

После матча первого тура Ла Лиги между «Барселоны» и «Хетафе» прошло уже пять дней, однако страсти вокруг судейства бригады Сесара Сото Градо не утихают.

Болельщики, тренерский штаб и игроки каталонского клуба в один голос утверждают, что арбитр действовал против «Барсы», не давая игрокам соперника справедливые карточки за нарушения. Но наибольший резонанс вызвал случай, после которого не был поставлен одиннадцатиметровый.

В добавленное время Рональд Араухо ворвался в штрафную, где его сбили на газон. Судья развел руками, но вмешался VAR. На видеоповторе не было никаких сомнений, что фол был, но арбитры увидели другой момент: за мгновение до падения Гави якобы подыграл себе рукой. Это решило исход пенальти − его не поставили.

Однако сегодня технический комитет арбитров опубликовал свои выводы, из которых следует, что игры рукой у Гави не было, а это значит, что пенальти должен был быть назначен.

Тем временем Сото Градо пропустит второй тур Ла Лиги. Однако это не наказание для судьи, а отдых: ранее его поощрили матчем Лиги Конференций между «Спартак Трнава» и «Лехом».

15 комментариев

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NartApsua
Ничего не знаю. Фанаты Реала говорят, что пенальти не было. Значит, не было) И вообще Негрейра)
+36
-4
+32
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svaz
там со всех повторов никакой игры рукой не было, только ангажированный человек мог там увидеть руку
+14
-1
+13
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Вячеслав Новиков
Это изначально было понятно, когда судья не назначил пенальти, его позвал вар, было очевидно что там была ошибка судьи, но он посмотрев один фиг принял неверное решение
+6
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василий иванов
даже болельщикам с дивана было видно эту "пенку", но только не судье. тут или судья уровня медиалиги, или судья был заинтересован. А учитывая что Суарес получил первую желтую на только после 80-ой минуты, судья просто был заряжен. Но судей конечно покупает Барселона.
+3
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Raindrop Drop Top
Что еще взять с мадридского кабинета, надо было свои голы забивать
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RUSLAN USMANKULYYEW
За ошибок судей мало наказывают. Надо решать этот вопрос по всему миру. То в Англии то в Испании воо сегодня начнётся и Сериа А и бундеслига. уверен и там будут такие ошибки. Максимум наказание это просто не будут брать судьи в следующий тур и всё. надо найти дополнительных наказани
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Rachid
Градо - Сс…ка:))))
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Bob Ganiev
по сути кабинетный заработал в первом туре 5 очков. 3 сам, 2 кабинетные бонусы. так за сезон наберется 10-12 для оформления "чемпионства"
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Сергей Яскевич
Понятно, что там был пенальти, но судья должен был обеспечить иной результат. Боюсь, чтобы не повторился сезон 2016-17, когда во многих матчах судьи были заряжены против Барсы, потому что есть клуб, который очень расстроился, что не стал чемпионом.
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Кашшай Чакырович
Ручной реаловский судейский корпус в действии , они без судей не могут ничего ! Поэтому и творится такая дичь постоянно !
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Андрей Никандров
Ответ NartApsua
Ничего не знаю. Фанаты Реала говорят, что пенальти не было. Значит, не было) И вообще Негрейра)
интересно сколько таких моментов к концу сезона наберется
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leo👽
Ответ svaz
там со всех повторов никакой игры рукой не было, только ангажированный человек мог там увидеть руку
по здравому смыслу, на данном снимке видно, как Гави держит руку игрока Хетафе, а это автоматически исключает игру рукой..
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