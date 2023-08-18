15 комментариев

Утерянные три очка.

После матча первого тура Ла Лиги между «Барселоны» и «Хетафе» прошло уже пять дней, однако страсти вокруг судейства бригады Сесара Сото Градо не утихают.

Болельщики, тренерский штаб и игроки каталонского клуба в один голос утверждают, что арбитр действовал против «Барсы», не давая игрокам соперника справедливые карточки за нарушения. Но наибольший резонанс вызвал случай, после которого не был поставлен одиннадцатиметровый.

В добавленное время Рональд Араухо ворвался в штрафную, где его сбили на газон. Судья развел руками, но вмешался VAR. На видеоповторе не было никаких сомнений, что фол был, но арбитры увидели другой момент: за мгновение до падения Гави якобы подыграл себе рукой. Это решило исход пенальти − его не поставили.

Однако сегодня технический комитет арбитров опубликовал свои выводы, из которых следует, что игры рукой у Гави не было, а это значит, что пенальти должен был быть назначен.

Тем временем Сото Градо пропустит второй тур Ла Лиги. Однако это не наказание для судьи, а отдых: ранее его поощрили матчем Лиги Конференций между «Спартак Трнава» и «Лехом».