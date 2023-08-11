А ведь им еще играть вместе.

Несколько лет назад внимательные болельщики заметили, что количество волос на голове вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена растет. Тогда они заподозрили, что игрок сделал пересадку, так как до этого шевелюра немца заметно редела.

По некоторым инсайдам, Тер Стеген начал процедуру пересадки еще в 2019 году, причем даже назывался город, где он это делал − Стамбул. По другим данным, операцию ему проводил доктор Умар, причем вероятно, что он сам прибыл к вратарю, а не наоборот.

Одна из турецких клиник написала развернутый пост с картинками, из которых становится понятно, что голкипер действительно терял волосы.

Марк-Андре предпочитал не распространяться на эту тему и никак не комментировал собственное преображение. Однако всегда найдется друг, который расскажет все без тебя.

Сегодня новичок «Барселоны» Ориоль Ромеу пришел на интервью к известному журналисту и инсайдеру Жерару Ромеро. Хавбек настолько расслабился, что в один момент выпалил: «Я спросил Тер Стегена, где ему сделали пересадку волос, так что я тоже готов ее сделать». Тем самым он официально подтвердил, что немец прошел через процедуру.

Как бы то ни было, ничего стыдного или плохого в пересадке волос нет. Миллионы мужчин по всему миру сталкиваются с облысением, многие из них выбирают в качестве спасения специальные медицинские туры в Турцию. Именно в этой стране наиболее развита услуга по пересадке волос.

Некоторые фанаты связывают улучшения в игре Тер Стегена как раз с тем, что после пересадки он получил больше уверенности в себе. Пользователи шутят, что если Ромеу перестанет быть лысым, то играть он будет как Зинедин Зидан времен короткой стрижки и с волосами.