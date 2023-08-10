Кессиэ перешел из «Барселоны» в «Аль-Ахли», сумма трансфера составила 12,5 млн евро. За каталонцев полузащитник провел 43 матча, в которых забил три гола и отдал три ассиста.

Ивуариец нашел теплые слова, чтобы попрощаться с клубом:

«Этот прекрасный совместный опыт с «Барселоной» подошел к концу. Это был год, полный личного и коллективного удовольствия. Для меня было честью и привилегией носить эти цвета, побеждать и сражаться за вас.

Я хотел бы поблагодарить клуб за этот великолепный сезон, весь технический персонал и болельщиков «блауграны», которым я всегда буду предан. Сейчас наши пути расходятся, но я всегда буду рядом, чтобы поддержать вас! VISCA EL BARÇA».

По данным журналиста Хави Мигеля, уход Кессиэ освободит 9 млн евро в бюджете клуба. Трансфер ивуарийца поможет «Барсе» с регистрацией новых игроков.

Ранее Фабрицио Романо заявлял, что трансферы Кессиэ и Дембеле позволят «блаугране» раньше времени перевезти в Испанию Витора Роке. Но сперва каталонцам все равно придется договориться с «Атлетико Паранаэнсе».

Столицу Каталонии Франк покидает с тяжелым сердцем, пишет SPORT. По данным источника, ивуариец считает, что «Барса» им просто воспользовалась.

Как вам игра Кессиэ за «блауграну»? Чем он вам запомнится?