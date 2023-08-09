🆘 «Барселона» спасена! Клуб продал половину прав Barca Studios, выручив €180 млн - трансферам быть!
«Барселона» закрыла сделку по продаже 49% Barca Studios (платформы для создания цифрового контента) мексиканской компании Mountain Nazca, сообщает Жерар Ромеро.
Клуб получит €180 млн. Каталонцы могут использовать €30 млн уже в это трансферное окно.
Ожидается, что этих денег хватит «Барсе», чтобы зарегистрировать все новые трансферы. А скорый уход Усмана Дембеле и Франка Кессиэ поможет клубу еще прочнее усилить состав.
«Барселона» могла совершить этот шаг и раньше, но Жоан Лапорта предпочел рискнуть обойтись без еще одного «рычага». Видимо, ситуация вынудила действовать.
6 комментариев