FC BARCELONA
Блог

🆘 «Барселона» спасена! Клуб продал половину прав Barca Studios, выручив €180 млн - трансферам быть!

Барселона Барселона
Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Футбол Футбол

«Барселона» закрыла сделку по продаже 49% Barca Studios (платформы для создания цифрового контента) мексиканской компании Mountain Nazca, сообщает Жерар Ромеро.

Клуб получит €180 млн. Каталонцы могут использовать €30 млн уже в это трансферное окно.

JUST IN: Barcelona finalise €180m deal to trigger new economic 'lever'

Ожидается, что этих денег хватит «Барсе», чтобы зарегистрировать все новые трансферы. А скорый уход Усмана Дембеле и Франка Кессиэ поможет клубу еще прочнее усилить состав.

«Барселона» могла совершить этот шаг и раньше, но Жоан Лапорта предпочел рискнуть обойтись без еще одного «рычага». Видимо, ситуация вынудила действовать.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ура! Поздравляю всех кулес 🎉🎊
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Вырвихвист
Новость интересная, осталось посмотреть что на это ответит Тебас
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maksim1302
Ответ Кирилл Вырвихвист
Новость интересная, осталось посмотреть что на это ответит Тебас
Его бомбить начнет
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Новиков
А я вот верю в Лапорту, он приведёт клуб к былому величию, всегда с Барсой в любой ситуации
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧИКО
Новость о возможности зарегистрировать игроков отличная, но если так дальше, то скоро у Барсы не останется никаких активов… И кто-то мне скажет, молодец Лапорта, хорошо поработал….
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mokka Keane
Forca Barca!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий