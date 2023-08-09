«Барселона» закрыла сделку по продаже 49% Barca Studios (платформы для создания цифрового контента) мексиканской компании Mountain Nazca, сообщает Жерар Ромеро.

Клуб получит €180 млн. Каталонцы могут использовать €30 млн уже в это трансферное окно.

Ожидается, что этих денег хватит «Барсе», чтобы зарегистрировать все новые трансферы. А скорый уход Усмана Дембеле и Франка Кессиэ поможет клубу еще прочнее усилить состав.

«Барселона» могла совершить этот шаг и раньше, но Жоан Лапорта предпочел рискнуть обойтись без еще одного «рычага». Видимо, ситуация вынудила действовать.