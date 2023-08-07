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Двое игроков «Барселоны» просят у клуба новые номера – один из них принадлежит Дембеле

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Как сообщает Diario Sport, Рафинья хочет играть под номером «11» в следующем сезоне.

Перейдя прошлым летом в «Барсу» из «Лидса», вингер выбрал «22»-й номер, поскольку желанный одиннадцатый был занят Ферраном Торресом.

Номер «11» имеет важное значение для бразильца. Он носил его в течение двух сезонов в Португалии, включая самый результативный сезон 2017/18, в котором он забил 18 голов и отдал 6 результативных передач за «Виторию Гимарайнш». Рафинья продолжает выступать под этим номером в сборной.

Тем временем Ферран Торрес хочет получить номер «7», который до сих пор принадлежит Усману Дембеле. Француз согласился на переход в «ПСЖ», но «Барселона», похоже, пытается сохранить его в команде.

Еще неизвестно, уйдет ли 26-летний футболист этим летом, и получит ли Торрес заветный номер.

9 комментариев

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Усман подпортил конечно себе жизнь
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Да пусть Дебилёк без номера останется и между клубами мечется. Неблагодарный чувачок. Зря Хави пытался из него нормального человека сделать.
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7 номер с приятными восспоминаниями в Барселоне напоминает только Педро, Виллья и Ларссон с его мощным выходом в ЛЧ 2006 года. Остальные - неоднозначные личности - Фигу, Куарежма, Савиолла, Гудьонсен, Дембеле. По крайней мере в 21 веке
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Семёрку нужно либо Гюндогану, или Френки давать. А не феррану.
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Ферран еще что-то хочет) Поджопник не дали и скажи спасибо.
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Ответ Акø
7 номер с приятными восспоминаниями в Барселоне напоминает только Педро, Виллья и Ларссон с его мощным выходом в ЛЧ 2006 года. Остальные - неоднозначные личности - Фигу, Куарежма, Савиолла, Гудьонсен, Дембеле. По крайней мере в 21 веке
фигу в Барсе, это лучший фигу которого видел мир.
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Ответ Ramil Usmanov
Да пусть Дебилёк без номера останется и между клубами мечется. Неблагодарный чувачок. Зря Хави пытался из него нормального человека сделать.
Хави просто не дает ему в плейстейшн играть. Да и не с кем в Барсе.
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