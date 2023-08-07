9 комментариев

Как сообщает Diario Sport, Рафинья хочет играть под номером «11» в следующем сезоне.

Перейдя прошлым летом в «Барсу» из «Лидса», вингер выбрал «22»-й номер, поскольку желанный одиннадцатый был занят Ферраном Торресом.

Номер «11» имеет важное значение для бразильца. Он носил его в течение двух сезонов в Португалии, включая самый результативный сезон 2017/18, в котором он забил 18 голов и отдал 6 результативных передач за «Виторию Гимарайнш». Рафинья продолжает выступать под этим номером в сборной.

Тем временем Ферран Торрес хочет получить номер «7», который до сих пор принадлежит Усману Дембеле. Француз согласился на переход в «ПСЖ», но «Барселона», похоже, пытается сохранить его в команде.

Еще неизвестно, уйдет ли 26-летний футболист этим летом, и получит ли Торрес заветный номер.