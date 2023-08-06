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Альба и еще двое игроков «Майами» в шоке от гола Месси со штрафного в ворота «Далласа»

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«Интер Майами» впервые при Лео Месси отставал по ходу матча.

На 85-й минуте игры против «Далласа» аргентинец забил еще один гол со штрафного и сделал счет 4:4.

Мгновенная реакция некоторых игроков на гол говорит сама за себя. Они просто не могли в это поверить!

Жорди Альба – автор голевой передачи – схватился за голову,  хотя он видел подобное тысячу раз за свою карьеру!

«Интер Майами» обыграл «Даллас» по пенальти со счетом 5:4 и вышел в четвертьфинал Кубка Лиг. Лео Месси и Серджи Бускетс реализовали свои одиннадцатиметровые удары.

Лео Месси забил 7 голов и отдал одну результативную передачу всего в 4 матчах за свой новый клуб.

8 комментариев

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👏👏 Это выглядит круто.
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очередной шедевр со штрафного!
роналду бы в стенку влупил))
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Интересно было бы послушать игроков Далласа, которые забили 4, но им это всё равно не помогло
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4-4! любят в америке хоккей))
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Хоккейный счёт))) Месси держит марку
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Это шедевр.
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Ответ cektor
очередной шедевр со штрафного! роналду бы в стенку влупил))
А Сапогов? Как бы Сапогов пробил? Давайте больше примеров.
Еще Ван Перси очень интересует. Что в его случае было бы?
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Ответ Полуэктов Пётр
А Сапогов? Как бы Сапогов пробил? Давайте больше примеров. Еще Ван Перси очень интересует. Что в его случае было бы?
чуть выше перекладины прошел бы...
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