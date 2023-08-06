8 комментариев

Альба и еще двое игроков «Майами» в шоке от гола Месси со штрафного в ворота «Далласа»
«Интер Майами» впервые при Лео Месси отставал по ходу матча.
На 85-й минуте игры против «Далласа» аргентинец забил еще один гол со штрафного и сделал счет 4:4.
Мгновенная реакция некоторых игроков на гол говорит сама за себя. Они просто не могли в это поверить!
Жорди Альба – автор голевой передачи – схватился за голову, хотя он видел подобное тысячу раз за свою карьеру!
«Интер Майами» обыграл «Даллас» по пенальти со счетом 5:4 и вышел в четвертьфинал Кубка Лиг. Лео Месси и Серджи Бускетс реализовали свои одиннадцатиметровые удары.
Лео Месси забил 7 голов и отдал одну результативную передачу всего в 4 матчах за свой новый клуб.
роналду бы в стенку влупил))
Еще Ван Перси очень интересует. Что в его случае было бы?