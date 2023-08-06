Помните, как Педри подвозил Гави на тренировки «Барсы»? Теперь Пабло сам стал водителем для юных игроков «блауграны»
Новый каталонский броманс.
На протяжении долгого времени Педри привозил Гави на тренировки на своем авто, поскольку у Пабло просто не было прав. Но те дни прошли, ведь 19-летний футболист сдал экзамены и наконец сам сел за руль.
Но это не значит, что совместным поездкам испанских полузащитников пришел конец, только теперь немного изменились действующие лица
Гави, заняв кресло водителя, уступил пассажирское место 20-летнему Фермину Лопесу. Сегодня их вместе засняли заезжающими в тренировочный центр «Барсы».
Фермин Лопес может ворваться в первую команду в наступающем сезоне. Воспитанник «Ла Масии» привлек внимание Хави, поэтому тренер его не только взял в турне по США, но и позволил ему дебютировать в класико. Полузащитник вышел на 66-й минуте и отметился ассистом и голом в ворота «Реала».
По сообщениям журналистов, Хави планирует привлекать его к играм основной команды, а, возможно, и перевести его туда окончательно. И это значит, что в грядущем сезоне у нас будет новый дуэт полузащитников, разъезжающих по Барселоне 😍
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