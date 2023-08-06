Новый каталонский броманс.

На протяжении долгого времени Педри привозил Гави на тренировки на своем авто, поскольку у Пабло просто не было прав. Но те дни прошли, ведь 19-летний футболист сдал экзамены и наконец сам сел за руль.

Но это не значит, что совместным поездкам испанских полузащитников пришел конец, только теперь немного изменились действующие лица

Гави, заняв кресло водителя, уступил пассажирское место 20-летнему Фермину Лопесу. Сегодня их вместе засняли заезжающими в тренировочный центр «Барсы».

Фермин Лопес может ворваться в первую команду в наступающем сезоне. Воспитанник «Ла Масии» привлек внимание Хави, поэтому тренер его не только взял в турне по США, но и позволил ему дебютировать в класико. Полузащитник вышел на 66-й минуте и отметился ассистом и голом в ворота «Реала».

По сообщениям журналистов, Хави планирует привлекать его к играм основной команды, а, возможно, и перевести его туда окончательно. И это значит, что в грядущем сезоне у нас будет новый дуэт полузащитников, разъезжающих по Барселоне 😍