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На летний переход Витора Роке в «Барсу» могут повлиять два фактора. Один связан с уходящими игроками

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Предстоящий уход Усмана Дембеле и Франка Кессиэ из «Барселоны» открыл путь чемпионам Ла Лиги к летней регистрации Витора Роке, утверждает Фабрицио Романо.

Согласно первоначальной договоренности, бразилец должен был присоединиться к «блаугране» летом 2024 года. Но клубы вполне могут все переиграть.

Дембеле собрался в «ПСЖ». Его уход вынудит каталонцев усиливать атаку, и Роке может стать отличным вариантом. А Кессиэ скоро переберется в Саудовскую Аравию. Переходы этих игроков помогут «Барселоне» освободить необходимое для регистрации Роке место в бюджете клуба.

Есть еще один важный фактор. «Атлетико Паранаэнсе» вряд ли захочет расставаться с одним из ключевых игроков в разгар Кубка Либертадорес, значит, «Барсе» придется договариваться с нынешней командой Витора. А вот если клуб покинет соревнование досрочно, бразильцы могут согласиться отпустить Роке в Каталонию.

В 1/8 турнира «Атлетико Паранаэнсе» уступил «Боливару» со счетом 1:3, ответная встреча назначена на 9 августа. Кстати, в первом матче Витор оформил ассист.

Получится ли у «блауграны» договориться с бразильским клубом?

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