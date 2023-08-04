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«Барсе» предложили 30 млн евро за Кристенсена. Жерар Ромеро рассказал, какой ответ дала «блауграна»

Андреас Кристенсен Андреас Кристенсен
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«Барселона» получила предложение о покупке Кристенсена за 30 млн евро, сообщает Жерар Ромеро. Но каталонцы сразу же отклонили заявку от неназванного клуба.

За такую ​​сумму «блауграна» не отпустит Андреаса, но если предложение возрастет до 50 млн евро, то оно будет рассмотрено, утверждает журналист.

Защитник получил травму в класико. По сведениям Хавьера Мигеля, повреждение не является серьезным. Датчанин присоединился к «Барсе» прошлым летом, его контракт рассчитан до 2026 года.

В минувшем сезоне Кристенсен провел за «блауграну» 32 мачта, в которых забил гол и отдал ассист.

Как вам игра защитника за «Барселону»?

4 комментария

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С приходом Канселу будет пара цз Кунде араухо,плюс слишком уж он часто получает повреждения,надо продавать хотя когда играет бывает полезен
+4
0
+4
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Топаря за 30 но Магваеры за 100млн😎👍🏻
+3
0
+3
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Ответ predMBAPPE
Топаря за 30 но Магваеры за 100млн😎👍🏻
Магвайр промоутит МЮ в соцсетях)) еслиб не его перфомансы, кто бы смотрел их матчи?))
0
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Ответ fcb812
С приходом Канселу будет пара цз Кунде араухо,плюс слишком уж он часто получает повреждения,надо продавать хотя когда играет бывает полезен
Наша защита сама травматична что случилось в ЛЧ. Никого не было только Гарсия и Пике. Лишний топ в скамейке не помешает, тем более не факт что Канселу придёт. Прошлый сезон он провел на высшем уровне
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