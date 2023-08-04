«Барселона» получила предложение о покупке Кристенсена за 30 млн евро, сообщает Жерар Ромеро. Но каталонцы сразу же отклонили заявку от неназванного клуба.

За такую ​​сумму «блауграна» не отпустит Андреаса, но если предложение возрастет до 50 млн евро, то оно будет рассмотрено, утверждает журналист.

Защитник получил травму в класико. По сведениям Хавьера Мигеля, повреждение не является серьезным. Датчанин присоединился к «Барсе» прошлым летом, его контракт рассчитан до 2026 года.

В минувшем сезоне Кристенсен провел за «блауграну» 32 мачта, в которых забил гол и отдал ассист.

Как вам игра защитника за «Барселону»?