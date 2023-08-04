«Барсе» предложили 30 млн евро за Кристенсена. Жерар Ромеро рассказал, какой ответ дала «блауграна»
«Барселона» получила предложение о покупке Кристенсена за 30 млн евро, сообщает Жерар Ромеро. Но каталонцы сразу же отклонили заявку от неназванного клуба.
За такую сумму «блауграна» не отпустит Андреаса, но если предложение возрастет до 50 млн евро, то оно будет рассмотрено, утверждает журналист.
Защитник получил травму в класико. По сведениям Хавьера Мигеля, повреждение не является серьезным. Датчанин присоединился к «Барсе» прошлым летом, его контракт рассчитан до 2026 года.
В минувшем сезоне Кристенсен провел за «блауграну» 32 мачта, в которых забил гол и отдал ассист.
Как вам игра защитника за «Барселону»?
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