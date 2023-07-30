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«Барса» может быть вынуждена расторгнуть контракт с одним защитником из-за плохой игры

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«Барселона» все больше беспокоится о будущем защитника Деста из-за отсутствия у него прогресса в предсезонке, утверждает журналист AS Хави Мигель.

Они могут быть вынуждены расторгнуть его текущий контракт, если правый защитник США не сможет улучшить свою игру.

«Барса» считает, что его слабая игра в последнее время может отпугнуть интерес со стороны возможных заинтересованных сторон.

Возможно, они не смогут продать его летом или вернуть деньги, потраченные на его подписание в 2020 году.

Его аренда в «Милане» в прошлом сезоне считалась неутешительной, поэтому немногие клубы проявляют к нему интерес.

 

2 комментария

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NartApsua
Ещё никогда не видел настолько посредственного игрока в топ-клубе. При условии, что это не местный воспитанник, которого по этой причине держат в команде, а дорогостоящий трансфер.
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ЧИКО
Интересно а какую цену Лапорта на него ставит? Уверен как обычно, цена высокая, Лапорта хочет заработать! это не плохо, но не заработает он на него, никому он не нужен и ещё по высокой цене. Надо отдать сколько дают, сократить потери… и это надо было сделать ещё в прошлом году, позапрошлом….. сейчас до начала сезона 14 дней… мусор не продан, 15 игроков не зарегистрированы… А Лапорта всё уверяет, что всё будет в порядке…. Да дай бог, но боюсь,что он опять не опоздал на 18 секунд…. а потом - очень старался, но не получилось… даже думать об этом не хочу, жутко становиться ….
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