«Барселона» все больше беспокоится о будущем защитника Деста из-за отсутствия у него прогресса в предсезонке, утверждает журналист AS Хави Мигель.

Они могут быть вынуждены расторгнуть его текущий контракт, если правый защитник США не сможет улучшить свою игру.

«Барса» считает, что его слабая игра в последнее время может отпугнуть интерес со стороны возможных заинтересованных сторон.

Возможно, они не смогут продать его летом или вернуть деньги, потраченные на его подписание в 2020 году.

Его аренда в «Милане» в прошлом сезоне считалась неутешительной, поэтому немногие клубы проявляют к нему интерес.