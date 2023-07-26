FC BARCELONA
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В ближайшее время «Барселона» сможет зарегистрировать пятерых новичков. В клуб должны прийти финансы из Катара

Рональд Араухо Рональд Араухо
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Не рычаг, а предприимчивость Лапорты.

По данным AS, в ближайшее время «Барселона» объявит о регистрации Илкая Гюндогана, Иньиго Мартинеса и Ориоля Ромеу в Ла Лиге. Все дело в том, что клуб ожидает поступления многомиллионного финансового потока из Катара.

Сразу после поступления средств клуб также зарегистрирует новые контракты Алекса Бальде и Рональда Араухо.

Бальде с нового сезона возьмет третий номер. Это видно по тем футболкам, которые игроки взял во время предсезонки. Ранее тройка была у Жерара Пике, который завершил карьеру.

В июне президент «Барсы» Жоан Лапорта ездил в Катар для встречи с инвесторами, которые могли бы помочь спасти клуб от финансового краха. Судя по всему, встреча была успешной.

Также блауграна ждет притока денежных средств в размере 60 млн евро от продажи Barca Studios. Но помимо этого рычага, в клубе рассчитывают на приход катарских денег.

3 комментария

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Игорь Климов
Это отличная новость для всех болельщиков Барселоны!
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Экселлент
Ответ Atash Yoldashow
Не знаю почему, но я так влюбился в игру Бальде
Что значит не знаешь?) Прекрасно ты всё знаешь!
+1
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Atash Yoldashow
Не знаю почему, но я так влюбился в игру Бальде
0
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