В прошлом сезоне играл во второй команде.

По словам журналиста Тони Хуанмарти, в «Барселоне» удивлены уровнем Фермина Лопеса, который он показывает во время предсезонной подготовки. Педри и Алехандро Бальде уже публично похвалили 18-летнего ирока.

Фермин − центральный полузащитник, играющий за «Барсу Атлетик». В прошлом сезоне в 40 матчах за команду Рафы Маркеса он забил 12 голов и отдал 4 голевые передачи. Иногда Лопес может сыграть на позиции левого вингера, если ему нужна более атакующая роль.

По слухам к нему очень близок Гави, так как они вместе играли в Ла Масии.

Если Нико Гонсалез и Франк Кессиэ покинут клуб, то парень вполне может повыситься до главной команды. В любом случае, он вошел в предсезонный состав Хави и скоро получит свой шанс.