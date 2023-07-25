FC BARCELONA
Блог

Тренерский штаб «Барселоны» впечатлен юным талантом Ла Масии. Его публично хвалили Бальде и Педри

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Барселона Б Барселона Б
Ла Лига Ла Лига
Фермин Лопес
Футбол Футбол

В прошлом сезоне играл во второй команде.

По словам журналиста Тони Хуанмарти, в «Барселоне» удивлены уровнем Фермина Лопеса, который он показывает во время предсезонной подготовки. Педри и Алехандро Бальде уже публично похвалили 18-летнего ирока.

Фермин − центральный полузащитник, играющий за «Барсу Атлетик». В прошлом сезоне в 40 матчах за команду Рафы Маркеса он забил 12 голов и отдал 4 голевые передачи. Иногда Лопес может сыграть на позиции левого вингера, если ему нужна более атакующая роль.

По слухам к нему очень близок Гави, так как они вместе играли в Ла Масии.

Если Нико Гонсалез и Франк Кессиэ покинут клуб, то парень вполне может повыситься до главной команды. В любом случае, он вошел в предсезонный состав Хави и скоро получит свой шанс.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexlagodny
Так Нико Гонзалеса уже продали, разве не так?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Premiera
тики так
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий