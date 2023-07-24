9 комментариев

❤️🔥❤️🔥❤️🔥 «Лапорта – это нечто среднее между продавцом ковров и Берлускони». Президент «Барселоны» был пойман в окружении молодых девушек на вечеринке в США
Похоже, что фанаты «Барсы» не скоро смогут перестать обращать внимание на руководство клуба.
В соцсетях завирусилось фото, на котором Жоан Лапорта тусуется в компании молодых девушек. Дело происходит в Лос-Анджелесе.
Фанаты немедленно отреагировали.
💭 «Еее, мой президент тусуется с девчонками».
💭 «У него особый вкус».
💭 «Это мой президент».
💭 «Никто из них не знает, чем он занимается».
💭 «Вы никогда не увидите Переса в таких местах. Лапорта – это нечто среднее между продавцом ковров и Берлускони».
💭 «Лучшая работа в мире».
💭 «Вот, почему мы отправились в турне по США».
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