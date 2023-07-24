9 комментариев

Похоже, что фанаты «Барсы» не скоро смогут перестать обращать внимание на руководство клуба.

В соцсетях завирусилось фото, на котором Жоан Лапорта тусуется в компании молодых девушек. Дело происходит в Лос-Анджелесе.

Фанаты немедленно отреагировали.

💭 «Еее, мой президент тусуется с девчонками».

💭 «У него особый вкус».

💭 «Это мой президент».

💭 «Никто из них не знает, чем он занимается».

💭 «Вы никогда не увидите Переса в таких местах. Лапорта – это нечто среднее между продавцом ковров и Берлускони».

💭 «Лучшая работа в мире».

💭 «Вот, почему мы отправились в турне по США».