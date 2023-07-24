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❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 «Лапорта – это нечто среднее между продавцом ковров и Берлускони». Президент «Барселоны» был пойман в окружении молодых девушек на вечеринке в США

Жоан Лапорта Жоан Лапорта
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Похоже, что фанаты «Барсы» не скоро смогут перестать обращать внимание на руководство клуба.

В соцсетях завирусилось фото, на котором Жоан Лапорта тусуется в компании молодых девушек. Дело происходит в Лос-Анджелесе.

Фанаты немедленно отреагировали.

💭 «Еее, мой президент тусуется с девчонками».

💭 «У него особый вкус».

💭 «Это мой президент».

💭 «Никто из них не знает, чем он занимается».

💭 «Вы никогда не увидите Переса в таких местах. Лапорта – это нечто среднее между продавцом ковров и Берлускони».

💭 «Лучшая работа в мире».

💭 «Вот, почему мы отправились в турне по США».

9 комментариев

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fellx
Отдыхает с ригоберкой и ко
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дикийоскар
Девицы, надо отдать должное, нажористые)
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ЧИКО
Ей вы все завистники! где тут видно, что он тусит или гуляет? Человек находиться на какой то вечеринке и его сфоткали с какими-то шоу девушками… и что? разрывайтесь, что не вы на его месте? Он Президент Барселоны и ему приходиться бывать на многих шоу вечеринках, и если даже тусит, что это запрещено? Вам только шум поднять и насмешки выкидывать и не важно про кого…. То, что вы тоже участвуйте в тусовках, это очевидно, все люди тусят, но интересно спросить, а в каких кругах тусите вы, что позволяйте себе критиковать Лапорту?
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sashafan2
Это близнецы?
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stroozh
Явно не на вечеринке анорексиков фото сделаны))
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ARIGAMI ARIGAMI
Так вот куда деньги от рычагов идут.
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Никита Воронин
Ответ Real_v_dushe
Какой клуб, такой и президенты у него. Ляпорта достоин более чем своего поста в каталонском кабинете.
Холостому мужику нельзя тусоваться с девушками? Наверное у тебя как и в реале другие принципы))
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