Этим летом Ориоль Ромеу неожиданно вернулся в «Барселону», где он начинал свой профессиональный путь.

И это означает, что спустя 12 лет он воссоединился со своим близким другом, который сейчас является капитаном каталонского клуба, Сержи Роберто. Ромеу и Роберто оба играли под руководством Луиса Энрике в «Барселоне Б» более десяти лет назад и они, как напоминает издание Sport, были частью большой группы неразлучных друзей.

В то время Ромеу жил с Карлесом Планасом и Марком Бартрой, а Роберто делил жилье с Марком Муньесой и Серджи Гомесом. Кроме того, в их компанию входили такие игроки, как Иван Балиу, Рубен Рочина, Кристиан Тельо, Тиаго и Рафинья Алькантара.

Все они были приглашены на свадьбу Роберто и Корал Симанович в Израиле, а большинство из них также присутствовало на свадьбе Гомеса прошлым летом.

Все вышеперечисленные футболисты пробились на высшей уровень и выступали в лучших лигах Европы, а Луис Энрике утверждал, что это была самая талантливая команда, которую он когда-либо тренировал.

На данный момент только четыре футболиста из всех них все еще выступают в топ лигах. Тиаго является важным игроком «Ливерпуля», а Балиу, Роберто и Ромеу продолжают свой путь в Ла Лиге.

Неудивительно, что Ромеу заплатил из своего кармана, чтобы перейти в «Барсу». Для него это не только возращение к корням, но и возможность воссоединиться с близкими.