Новичок «Барсы» заплатил из своего кармана, чтобы трансфер состоялся. Его агент тоже поучаствовал

Пошел ва-банк.

Сегодня «Барселона» объявила о подписании контракта с опорником «Жироны» Ориолем Ромеу. 31-летний футболист стал четвертым трансфером каталонцев этого лета после Илкая Гюндогана, Иньиго Мартинеса и Витора Роке.

Как сообщает издание Sport, «Барселона» заплатила всего 3,4 миллиона евро за подписание Ромеу, хотя сообщалось, что полная стоимость трансфера должна составить 4 миллиона. Как оказывается, эту разницу оплатил сам Ромеу, а также его агент.

Ромеу отказался от части своей зарплаты и бонусов, а агент согласился на сниженную комиссию, чтобы общая сумма достигла 4 миллионов евро, запрашиваемой «Жироной». Этот ход также ускорил сделку, поэтому Ромеу смог отправиться в предсезонный тур в США с его новыми товарищами по команде.

Хави видит в Ромеу сменщика Серджи Бускетса, покинувшего клуб в конце прошлого сезона. «Барселона» делает большие ставки на своего воспитанника в надежде, что он поможет команде в борьбе за трофеи.