FC BARCELONA
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Новичок «Барсы» заплатил из своего кармана, чтобы трансфер состоялся. Его агент тоже поучаствовал

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Футбол Футбол

Пошел ва-банк.

Сегодня «Барселона» объявила о подписании контракта с опорником «Жироны» Ориолем Ромеу. 31-летний футболист стал четвертым трансфером каталонцев этого лета после Илкая Гюндогана, Иньиго Мартинеса и Витора Роке.

Как сообщает издание Sport, «Барселона» заплатила всего 3,4 миллиона евро за подписание Ромеу, хотя сообщалось, что полная стоимость трансфера должна составить 4 миллиона. Как оказывается, эту разницу оплатил сам Ромеу, а также его агент.

Ромеу отказался от части своей зарплаты и бонусов, а агент согласился на сниженную комиссию, чтобы общая сумма достигла 4 миллионов евро, запрашиваемой «Жироной». Этот ход также ускорил сделку, поэтому Ромеу смог отправиться в предсезонный тур в США с его новыми товарищами по команде.

Хави видит в Ромеу сменщика Серджи Бускетса, покинувшего клуб в конце прошлого сезона. «Барселона» делает большие ставки на своего воспитанника в надежде, что он поможет команде в борьбе за трофеи.

8 комментариев

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ljolik888
Отличный жест со стороны Ромеу . Пожелаю ему удачи и побольше кубков с Барселоной !
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Вот это мотивация. С таким настроем он горы свернёт
+7
-1
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Вячеслав Новиков
Очевидно желание, надеюсь не подведёт
+5
-1
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Никита Мальковский
я надеюсь он это зделал из-за желание играть за Барсу , а не для пенсии в барсе
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Lionel Andres Messi 10
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Вот это мотивация. С таким настроем он горы свернёт
Коутиньо выплатил около 10 млн своих собственных, чтобы перейти в Барселону, – не помогло. Фабрегас отстегнул 5 млн – нельзя сказать, что провал, но трансфер оставлял желать лучшего.
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Маратбек Абакиров
"Хави видит в Ромеу сменщика Серджи Бускетса, покинувшего клуб в конце прошлого сезона." после таких постов, люди подумают что Чави хотел Ориоля как замену. но это далеко не так уважаемый автор. он хотел Зубименди...
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0
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Игорь Климов
Похвальный поступок!
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Red Line
мягко говоря, не самая лучшая замена Бускетсу))
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